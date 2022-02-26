Окупанти захопили в Чорному морі українське рятувальне судно

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У Чорному морі російські окупанти захопили і утримують цивільне рятівне судно.

Як повідомляє Морська пошуково-рятувальна служба, українське судно виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний.

Відзначається, що після захоплення українського судна російськими кораблями Сапфір перестав виходити на зв'язок.

Нагадаємо, 24 лютого спалахнув короткий, але дуже лютий бій за гострою Зміїний в Чорному морі.

У Мережу швидко потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані до біса [в оригіналі нецензурно - Главред]".

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Потім пішов потужний обстріл острова за допомогою ракетного крейсера"Москва". І 13 прикордонників загинули в нерівному бою з переважаючими силами росіян.