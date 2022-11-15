Військовий 7 годин їхав у тамбурі: в Укрзалізниці розповіли деталі скандалу через "поганий запах"

Український військовий 7 годин їхав у тамбурі потяга / Олександр Перцовський

Український військовослужбовець, який повертався з фронту до своїх рідних, був вимушений 7 годин їхати у тамбурі. Все через те, що від нього "погано пахло". В Укрзалізниці провели розслідування та встановили, хто винен у цій ситуації. Деталі розповів начальник однієї з філій "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Виявилось, що конфлікт відбувся між українським воїном та пасажирами. Судячи з усього, їм дійсно не сподобалось, як пахло від воїна, що повертався з фронту, і між ними виникла словесна перепалка.

"В голові не вкладалося, щоб наша колега могла слово неввічливе вказати військовослужбовцю. Колега, яка по 20 годин евакуювала маршрутом Харків-Львів людей на піку евакуації, в переповненому потязі наводила лад - нікому й нічого не воняло тоді. Стюарди наші довели, що вони не ніжинки - навіть тендітні дівчата знають, що таке кілька діб на ногах без перепочинку рятувати та допомагати. Повірте, їх неприємний запах не засмутить, хіба що - неприємні люди, які їм заради хайпу приписали образу нашого воїна", - написав Перцовський.

В Укрзалізниці переглянули 5-годинне відео і встановили, що перепалка сталася ще до того, як стюард пішла перевіряти квитки. Що саме сказали пасажири українському військовому - невідомо. Вже засмученого військового помітили у тамбурі, але він відмовився пояснювати, через що саме він не хоче їхати у вагоні з іншими пасажирами.

"Коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі - кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу. Про те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись вважали некоректним", - зазначив Перцовський.

В компанії порадили, що робити пасажирам, яким чимось заважають українські герої, які повертаються з фронту.

"Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому Інтерсіті, п'є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити - то стулити свою пельку, закрити ноутбука, тихо вийти на найближчій зупинці і йти далі пішки ... Бо їде він мирно в потязі саме завдяки таким військовим і завдяки тим, хто з ними завжди поруч і завжди на їхній стороні - залізничникам", - зазначили в Укрзалізниці.

Перцовський додав, що українські стюарди почнуть проходити тренінги з психологічної допомоги, щоб у будь-якій ситуації вони змогли слова, аби заспокоїти пасажирів, дітей чи українських військових, які захищають нашу землю від окупантів.

Нагадаємо, про інцидент повідомили рідні українського захисника. Це сталося 11 листопада у поїзді Інтерсіті Дніпро - Київ. Військовий повертався у відпустку з Донецької області.

Тоді в Укрзалізниці зазначили, що "стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію та не помітили конфлікту, дозволивши захиснику провести поїздку в тамбурі".

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