УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий 7 годин їхав у тамбурі: в Укрзалізниці розповіли деталі скандалу через "поганий запах"

15 листопада 2022, 00:10

Словесна перепалка між військовим та пасажирами відбулась ще до того, як стюард перевіряла документи та наявність квитків.

Украинский военный ехал в тамбуре поезда
Український військовий 7 годин їхав у тамбурі потяга / Олександр Перцовський

Український військовослужбовець, який повертався з фронту до своїх рідних, був вимушений 7 годин їхати у тамбурі. Все через те, що від нього "погано пахло". В Укрзалізниці провели розслідування та встановили, хто винен у цій ситуації. Деталі розповів начальник однієї з філій "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Виявилось, що конфлікт відбувся між українським воїном та пасажирами. Судячи з усього, їм дійсно не сподобалось, як пахло від воїна, що повертався з фронту, і між ними виникла словесна перепалка.

"В голові не вкладалося, щоб наша колега могла слово неввічливе вказати військовослужбовцю. Колега, яка по 20 годин евакуювала маршрутом Харків-Львів людей на піку евакуації, в переповненому потязі наводила лад - нікому й нічого не воняло тоді. Стюарди наші довели, що вони не ніжинки - навіть тендітні дівчата знають, що таке кілька діб на ногах без перепочинку рятувати та допомагати. Повірте, їх неприємний запах не засмутить, хіба що - неприємні люди, які їм заради хайпу приписали образу нашого воїна", - написав Перцовський.

В Укрзалізниці переглянули 5-годинне відео і встановили, що перепалка сталася ще до того, як стюард пішла перевіряти квитки. Що саме сказали пасажири українському військовому - невідомо. Вже засмученого військового помітили у тамбурі, але він відмовився пояснювати, через що саме він не хоче їхати у вагоні з іншими пасажирами.

"Коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі - кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу. Про те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись вважали некоректним", - зазначив Перцовський.

В компанії порадили, що робити пасажирам, яким чимось заважають українські герої, які повертаються з фронту.

"Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому Інтерсіті, п'є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити - то стулити свою пельку, закрити ноутбука, тихо вийти на найближчій зупинці і йти далі пішки ... Бо їде він мирно в потязі саме завдяки таким військовим і завдяки тим, хто з ними завжди поруч і завжди на їхній стороні - залізничникам", - зазначили в Укрзалізниці.

Перцовський додав, що українські стюарди почнуть проходити тренінги з психологічної допомоги, щоб у будь-якій ситуації вони змогли слова, аби заспокоїти пасажирів, дітей чи українських військових, які захищають нашу землю від окупантів.

Нагадаємо, про інцидент повідомили рідні українського захисника. Це сталося 11 листопада у поїзді Інтерсіті Дніпро - Київ. Військовий повертався у відпустку з Донецької області.

Тоді в Укрзалізниці зазначили, що "стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію та не помітили конфлікту, дозволивши захиснику провести поїздку в тамбурі".

Інші новини:

війна в Україні Укрзалізниця вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:35

Китай почне допомагати РФ у війні проти України за однієї умови – Куса

01:24

Катували струмом та топили у воді: мешканці Херсона розповіли про жахи російської окупаціїВідео

00:51

Прикмети на 15 листопада: які 2 речі не можна робити в самий неприємний день місяцяВідео

00:10

Військовий 7 годин їхав у тамбурі: в Укрзалізниці розповіли деталі скандалу через "поганий запах"

14 листопада, понеділок
23:41

Які джинси носити після 50 років: 5 простих правил, які допоможуть вибрати ідеальну модель

Реклама
23:40

Якщо республіканці отримають більшість на виборах, допомога Україні не зміниться - Бала

23:00

У самому Херсоні багато окупантів, вони переодяглися в цивільний одяг - радник мера містаВідео

22:38

Втрата втрат: Джиму Керрі та спадкоємцю Степана Бандери заборонили в'їзд до РФ

22:36

Створили велику проблему: полковник СБУ розповів, що відбувається у звільненому ХерсоніВідео

22:24

Контрнаступатимуть до останнього: ЗСУ не погодяться на будь-які компроміси - ЗалужнийВідео

22:09

"Запам'ятайте мої слова": близька подруга Єлизавети II назвала сумний кінець для Меган Маркл і ГарріВідео

21:40

Шкіра тріскається, лущиться і пече: як правильно доглядати за обличчям і руками в холодну пору рокуВідео

21:13

Яніна Соколова висловилася про стосунки з Андрієм Хливнюком після скандального фото

20:59

"Затишшя насторожує": Коваленко заявив, що РФ може вдарити по Україні іранськими ракетамиВідео

20:48

Генасамблея ООН зобов'язала РФ виплатити Україні репараціїВідео

20:42

В РНБО назвали дві головні загрози для ХерсонаВідео

20:41

Як позбутися головного болю без знеболювальних: ефективні способи

20:40

Україна зможе пережити військову зиму: Кулеба назвав 10 необхідних для цього кроківВідео

20:30

Гороскоп на завтра 15 листопада: Раки зможуть розслабитися, а Скорпіони повинні попрацювати

20:12

Вимагає розмоми з Путіним: президент Китаю назвав свою версію переговорів з БайденомВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 16 листопада: які 3 речі потрібно зробити в день Анни, щоб залучити велику удачуВідео

20:06

Христина Остапчук розповіла, хто її утримує: "Йому 85, він має великий спадок"

20:00

"Мирного шляху немає": офіцер ЗСУ розповів, як буде відбуватися звільнення КримуВідео

19:53

"Ймовірність такого сценарію - 0%": Путін не погодиться на виведення військ з України - опозиціонерВідео

19:35

"Перемога України - плюс для США": експерт розповів, чому війна не затягнеться до 2024 року

19:10

Захід з Білорусі будеПогляд

19:03

Деокупація триває: ЗСУ продовжать контрнаступ навіть взимку - ПодолякВідео

18:55

Обрав сторону добра: у бою з російськими окупантами героїчно загинув 25-річний уродженець Тайваню

18:16

Як зміцнити волосся в домашніх умовах: 4 кращих маски, які реально діютьВідео

18:01

Ядерна зброя і війна в Україні: Байден і Сі Цзіньпін зробили заяву після переговорівВідео

17:55

"Гарматне м'ясо" закінчилося: Путін офіційно дозволив іноземцям служити в російської арміїВідео

17:09

Як помити посуд без миючих засобів: 3 способи від досвідчених господинь

17:07

Закатували у власному погребі: "визволителі" по-звірячому вбили подружжя фермерів на Херсонщині

16:38

Тодоренко оголилася на очах у знаменитого спортсменаВідео

16:13

"На Москву наступати не будемо": все, що відомо про приїзд Зеленського у ХерсонФотоВідео

16:07

Держпереворот у Кремлі неминучий, і він буде раптовим – ПодолякВідео

15:50

В Україні поки не можуть відмінити відключення світла: у ДТЕК заявили про серйозну проблемуВідео

15:48

"Зовні було зрозуміло, що людина хворіє": священик розповів правду про здоров'я Олега Винника

15:48

ЗСУ отримали вантажівку Volkswagen за сприяння Favbet Foundation

15:41

Україну замете снігом і вріже мороз на цьому тижні: синоптики назвали датуВідео

Реклама
15:14

Закохана в Зеленського, але одружена з Росією: Лоліта зробила провокаційну заяву

15:02

У Європарламенті готуються оголосити Росію країною-терористом на наступному тижніВідео

15:02

Простий тест по очах: колір очей розповість багато про ваш характерВідео

15:00

США зацікавлені у завершенні війни до 2024 року, від цього залежить другий термін Байдена — Бала

14:37

"Кадирову привіт!": на Херсонщині чеченці так тікали від ЗСУ, що погубили трупи всіх своїх солдатівВідео

14:19

Тиждень без масованих ракетних ударів РФ: у ЗСУ пояснили причину "затишшя"Відео

14:04

"Китай і США можуть впоратися з розбіжностями": Байден вперше зустрівся з Сі ЦзіньпіномВідео

13:50

Навіщо заморожувати нижню білизну: оригінальний лайфхак від бережливих господинь

13:47

Топ-9 кімнатних рослин, що очищають повітря від пилу, тютюнового диму і токсинів

13:27

У Туреччині таємно відбуваються переговори між Росією і США – ЗМІВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти