Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про держзраду

Віктор Медведчук в суді / УНІАН

Суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку щодо нової справи.

Медведчуку напередодні оголосили про підозру в держзраді і фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

"У задоволенні клопотання (прокуратури - ред.) відмовити. Застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати будинок цілодобово", - заявила головуюча суддя.

Прокурори просили суд заарештувати Медведчука з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд гривень.

Водночас адвокати виступали проти такого розміру застави, мотивуючи це тим, що всі фінансові ресурси Медведчука заблоковані через санкції РНБО.

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Медведчук вже перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці. Серед висунутих йому раніше звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів,

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю,

антиукраїнська діяльність.

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Нова справа проти Медведчука

8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.