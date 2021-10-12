Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про держзраду

Прокурори просили суд заарештувати Медведчука з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд гривень.
Суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку щодо нової справи.
Медведчуку напередодні оголосили про підозру в держзраді і фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.
"У задоволенні клопотання (прокуратури - ред.) відмовити. Застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати будинок цілодобово", - заявила головуюча суддя.
Прокурори просили суд заарештувати Медведчука з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд гривень.
Водночас адвокати виступали проти такого розміру застави, мотивуючи це тим, що всі фінансові ресурси Медведчука заблоковані через санкції РНБО.
Медведчук вже перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці. Серед висунутих йому раніше звинувачень:
- замах на розкрадання природних ресурсів,
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю,
- антиукраїнська діяльність.
Читайте такжеСправа на мільярд: Медведчуку вручили клопотання про арешт і назвали суму застави
Нова справа проти Медведчука
8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.
Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.
Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.