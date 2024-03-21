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"Вигрібати самостійно": Сотник дав прогноз, коли Захід надасть Україні озброєння

Юлія Закрепа
21 березня 2024, 21:40
Сотник вважає, якщо в Україну приїжджатиме якесь суперсучасне озброєння, то ним займатимуться західні фахівці.
'Вигрібати самостійно': Сотник дав прогноз, коли Захід надасть Україні озброєння
Коли Україна отримає західну зброю / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, УНІАН

На сайті Главред відбувся чат із головним редактором каналу Sotnik-TV, журналістом, письменником і публіцистом Олександром Сотником. Він розповів та дав прогноз, коли США або Європа дадуть Україні необхідне озброєння навесні, щоб вона могла відбити російський наступ. Можливо українцям доведеться вигрібати самостійно.

"Треба розраховувати тільки на себе. Це головне. Щось Україні дадуть. У меншій кількості, ніж хотілося б і ніж потрібно, але дадуть. Знову-таки ті ж F-16: велика проблема навчити людей, тому що це принципово інші машини, ніж МіГи або "сушки", дуже складні. Перевчити людей важко. Плюс - мовний бар'єр. Плюс - менталітет: в українців поки що пострадянський менталітет", - зазначив Сотник.

Він нагадав, що зараз навчили близько десятка пілотів, але це навіть не ескадрилья. Крім пілотів, треба ж ще навчити техніків, механіків, тих, хто буде машини на землі обслуговувати. Це складно, це теж час.

"Тому це складна історія. Думаю, що, якщо в Україну приїжджатиме якесь суперсучасне озброєння, то ним займатимуться західні фахівці. Чому Шольц каже, що ракет Taurus не буде - тому що з цими ракетами потрібно відправляти в Україну німецького Ганса. А Шольц сказав, що ноги Отто і Ганса в Україні не буде. А все через ментальну травму з Другої світової війни. Там кожен німець ходить і обтрушується: "Ми пам'ятаємо війну з Росією... Ой, ну його до біса!". У це все і впирається. Taurus потрібні? Так вони конче необхідні! Але в цю ментальну історію багато що впирається, на жаль", - пояснив експерт.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Захід прийняв принципове рішення щодо війни в Україні. Журналіст наголошує, що країни-союзники України прийняли для себе вольове рішення підтримувати Україну у її війні проти російських окупантів.

РФ намагається створити коаліцію з 3-ма країнами на противагу Заходу. Країна-агресорка Росія намагається створити коаліцію з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм на противагу Заходу. Кремль постійно намагається підтримувати налагодження двосторонніх відносин із цими країнами.

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війна в Україні ЗСУ Олександр Сотник
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