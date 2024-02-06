Московський суд заочно заарештував письменника Бориса Акуніна

Басманний суд Москви за клопотанням слідства заочно заарештував письменника Бориса Акуніна. У країні-агресорі письменника звинувачують у закликах до тероризму і поширенні так званих "фейків" про російську армію.
Щодо Григорія Чхартішвілі (справжнє ім'я Акуніна) "обрано запобіжний захід терміном на два місяці з моменту його затримання на території Росії або екстрадиції". Про це повідомили 6 лютого у пресслужбі суду.
Кримінальну справу проти Акуніна було порушено в грудні минулого року.
Росфінмоніторинг вніс його до списку терористів і екстремістів, а Мін'юст Росії в січні - до реєстру так званих іноагентів.
Російська влада оголосила Бориса Акуніна в міжнародний розшук.
У рамках кримінальної справи слідчі приходили з обшуком до московського видавництва "Захаров", що випускає книги письменника.
Видавництво АСТ оголосило, що призупиняє розповсюдження його творів. У мережі магазинів "Читай-город - Буквоед" книги зняли з продажу. Ім'я Акуніна було видалено з афіш вистав, поставлених за його п'єсами. Деякі театри також скасували вистави.
Борис Акунін з 2014 року живе в Лондоні. Він неодноразово виступав із критикою політики російського диктатора Володимира Путіна, засудив анексію Криму та війну в Україні.
Як повідомляв Главред, раніше Акунін назвав 5 причин, чому РФ вже програла війну.
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