Московський суд заочно заарештував письменника Бориса Акуніна

Борис Акунін з 2014 року живе в Лондоні. Він неодноразово виступав із критикою політики російського диктатора Володимира Путіна.

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Суд у Москві заочно заарештував письменника Бориса Акуніна / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Басманний суд Москви за клопотанням слідства заочно заарештував письменника Бориса Акуніна. У країні-агресорі письменника звинувачують у закликах до тероризму і поширенні так званих "фейків" про російську армію.

Щодо Григорія Чхартішвілі (справжнє ім'я Акуніна) "обрано запобіжний захід терміном на два місяці з моменту його затримання на території Росії або екстрадиції". Про це повідомили 6 лютого у пресслужбі суду.

Кримінальну справу проти Акуніна було порушено в грудні минулого року.

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Росфінмоніторинг вніс його до списку терористів і екстремістів, а Мін'юст Росії в січні - до реєстру так званих іноагентів.

Російська влада оголосила Бориса Акуніна в міжнародний розшук.

У рамках кримінальної справи слідчі приходили з обшуком до московського видавництва "Захаров", що випускає книги письменника.

Видавництво АСТ оголосило, що призупиняє розповсюдження його творів. У мережі магазинів "Читай-город - Буквоед" книги зняли з продажу. Ім'я Акуніна було видалено з афіш вистав, поставлених за його п'єсами. Деякі театри також скасували вистави.

Борис Акунін з 2014 року живе в Лондоні. Він неодноразово виступав із критикою політики російського диктатора Володимира Путіна, засудив анексію Криму та війну в Україні.

Як повідомляв Главред, раніше Акунін назвав 5 причин, чому РФ вже програла війну.

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