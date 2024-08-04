Росіяни масово стягують резерви Росгвардії на схід України: стала відома причина

Російські окупанти стягнули додаткові сили Росгвардії на тимчасово окупований схід України. Відомо, що вони будуть шукати дезертирів.
"Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення ворог збільшив кількість блокпостів на сході України", - йдеться у повідомленні Центру Національного Спротиву.
Зокрема, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів, завданням яких є виявлення дезертирів в армії РФ.
Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів.
"Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні мʼясні штурми через дефіцит техніки на полі бою", - зазначають в "Спротиві".
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що армія РФ намагається прорватися на Харківщині й залучає добровольців з Єгипту. Загарбники хочуть прорвати оборону захисників України. До боїв на Харківщині вони долучають іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту. Тривають бойові зіткнення у районах Глибокого та Вовчанська.
Ізраїльський експерт заявив, що окупанти готують котел на Донеччині - у ЗСУ є ризик втратити людей. Генштабу ЗСУ доведеться швидко приймати рішення, якщо перспективи будуть несприятливими, адже в такому разі буде ризик втратити і території, і людей.
В РФ розробили стратегію, щоб завадити Україні. Росія почала наступ на півночі Харківської області на початку травня 2024 року з метою ускладнити Україні накопичення сил і ресурсів. РФ намагається змусити Україну направити наявні сили на оборонні операції у Харківській області.
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