Росіяни масово стягують резерви Росгвардії на схід України: стала відома причина

До тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили Росгвардії.

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РФ стягує додаткові резерви на схід України / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, armyinform.com.ua

Російські окупанти стягнули додаткові сили Росгвардії на тимчасово окупований схід України. Відомо, що вони будуть шукати дезертирів.

"Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення ворог збільшив кількість блокпостів на сході України", - йдеться у повідомленні Центру Національного Спротиву.

Зокрема, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів, завданням яких є виявлення дезертирів в армії РФ.

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Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів.

"Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні мʼясні штурми через дефіцит техніки на полі бою", - зазначають в "Спротиві".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що армія РФ намагається прорватися на Харківщині й залучає добровольців з Єгипту. Загарбники хочуть прорвати оборону захисників України. До боїв на Харківщині вони долучають іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту. Тривають бойові зіткнення у районах Глибокого та Вовчанська.

Ізраїльський експерт заявив, що окупанти готують котел на Донеччині - у ЗСУ є ризик втратити людей. Генштабу ЗСУ доведеться швидко приймати рішення, якщо перспективи будуть несприятливими, адже в такому разі буде ризик втратити і території, і людей.

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