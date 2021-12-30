Верховній Раді допомагатимуть писати закони 90 вчених

90 вчених допомагатимуть ВР писати закони / УНИАН

При голові Верховної Ради планують створити Науково-консультативну раду, до складу якої входитимуть 90 вчених і практиків у сфері права.

Відповідне розпорядження підписав спікер Ради Руслан Стефанчук сьогодні, 30 грудня. Про це він сам повідомив у Facebook.

Він наголосив, що пріоритетом ВР повинно стати забезпечення належної якості законодавства.

"Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів. Також вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами нашої законодавчої діяльності", – написав Стефанчук.

Він висловив сподівання, що таким чином вдасться не лише покращити якість законодавства, але й відновити довіру суспільства до законодавчої влади.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав "ресурсний" закон, який передбачає підвищення окремих ставок податків в Україні. Зокрема, передбачена зміна підходів до оподаткування ПДВ та акцизних податків тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентної плати за використання надр для видобутку руд заліза.

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