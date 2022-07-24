Серпень може стати "фатальним" для росіян: окупанти готуються до "сюрпризів" від ЗСУ - Фейгін

Росіяни бояться серпня, він може стати фатальним / Колаж УНІАН, npr.org

Росіяни бояться серпня, як вогню. Саме цей місяць може стати для них "фатальним". Про це заявив російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін, повідомляє 24 канал.

Він зазначив, що багато "поганих" подій для РФ траплялися саме у серпні.

"Однак я вам скажу, що для Росії усе найгірше траплялось в серпні. Я не знаю, чому. І саме цього місяця вони бояться. Вони побачать якусь фатальну залежність від невдач", - сказав Марк Фейгін.

Фейгін додав, що окупанти розуміють те, що українські воїни готують для них на фронті "щось цікаве". Він вважає, що саме серпень може стати для ЗСУ найкращим місяцем для рішучих дій.

На його думку, удари по мостах на Херсонщині свідчать про те, що ЗСУ готуються до чогось важливого на фронті.

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Удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні

19 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ЗСУ завдали точкового артилерійського удару по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні.

Після цього стало відомо, що міст був лише пошкоджений і він придатний для подальшої експлуатації. Як розповів радник керівника ОП Олексій Арестович, ЗСУ знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи солдати, які охороняли міст.

Про ще один удар по мосту стало відомо вранці 20 липня. На естакаді з'явилися нові дірки від ударів. При цьому гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст буде закритий для руху.

Як зазначили у британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається постачання зброї загарбникам.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ взяли Антонівський міст під вогневий контроль.

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