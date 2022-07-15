У МЗС різко відповіли на скандальну заяву Орбана про неефективність санкцій проти РФ

У МЗС відповіли на заяву Віктора Орбана / ZN.UA

Європейську економіку вбиває гібридна війна Російської Федерації, а не антиросійські санкції.

Про це йдеться в коментарі прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка, повідомляє УНІАН.

Він підкреслив, що в Україні не погоджуються з твердженням про неефективність міжнародних санкцій проти РФ.

Представник МЗС нагадав, що вони були введені у відповідь на розпочату Росією повномасштабну війну проти нашої держави, яка вже забрала десятки тисяч життів українців, залишила в руїнах сотні тисяч об'єктів критичної інфраструктури і змусила мільйони людей покинути свої будинки.

Прес-секретар МЗС уточнив, що санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни.

"Прем'єр-міністр Угорщини повинен закликати не до скасування санкцій проти Росії в той час, коли російська армія холоднокровно вбиває українських дітей у Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах, а навпаки до нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики. Важливо дивитися правді в очі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно Росія. І лише примусивши її до миру завдяки спільним зусиллям і єдності можна гарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа в цілому повернуться до нормального життя", - констатував дипломат.

"У цьому контексті ми закликаємо партнерів до якнайшвидшого прийняття сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також подальшого нарощування обсягів поставок важкого озброєння для української армії", - підсумував Ніколенко.

Скандал із заявою Орбана

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз "вистрілив собі в легені" через нібито "непродумані економічні санкції проти РФ, які, якщо не скасувати, можуть зруйнувати європейську економіку.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність максимального санкційного обмеження пересування поза Росією всіх, хто входить в політичне і військове оточення президента РФ.

Нагадаємо, Зеленський назвав найскладніше завдання для Збройних сил України. День за днем ЗСУ знищують наступальний потенціал росіян, який потрібно переламати, а це дуже складне завдання.

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