Вдвічі більше голови: в Україні немовляті видалили величезну пухлину

Пухлина проростала в глибокі структури шиї, магістральні судини і нерви дитини.
В Україні вперше успішно прооперували немовля з пухлиною майже вдвічі більше голови.
Як пише ТСН, шви на обличчі та шиї Єгора єдине, що нагадує про те, яким народився хлопчик.
"На останньому УЗД, на 33 тижні показало, що є патологія, велика пухлина і вона постійно розвивається", – зазначає мама дитини.
На знімках УЗД ця пухлина вже помітно більше голови плода. З ними Любові порадили звернутися в Інститут педіатрії, акушерства та гінекології. Де після консультації прийняли рішення - народжувати вона буде там.
Жінці робили кесарів розтин у присутності бригади хірургів і дитячих реаніматологів. Ризик був великий. Хлопчик народився вагою 3 кілограми 600 грамів. З них третина важила тільки пухлина. Вона займала частину голови і шиї.
"Навіть більше, ніж голова. Тому що я на інший день заходив, дивився, це було страшно бачити свою дитину в такому стані", — запевняє батько хлопчик Віталій.
Як кажуть медики, пухлина проростала в глибокі структури шиї, магістральні судини, нерви, здавлювала дихальні шляхи і стравохід.
Оперувати немовля відразу було небезпечно, тому що в пухлину добре надходила кров. А видалення освіти разом з ним могло привести і до зупинки серця. Тому лікарі повинні були підготуватися. Спочатку забрали з пухлини рідину. Потім в Інституті Амосова заблокували основний посудину, що постачав кров. І тільки після цього, через три тижні після народження, хірурги почали оперувати.
"Ще ніколи в Україні не було такої гігантської тератоми, яка була б успішно прооперована і різними методами", — констатують медики.
Під час операції хлопчикові відразу ж зробили підтяжку обличчя і буде помітний тільки рубець перед вушком.
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Під операційною батьки просиділи 7 годин.
Тепер Єгор цілком здоровий, пухлина була доброякісною. Лише іноді доведеться показуватися лікарям. А сьогодні хлопчик після півтора місяців у лікарні нарешті поїде додому. Там його вже зачекалася 10-річна сестричка.
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