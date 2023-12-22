"Важливий день": Зеленський розповів про збиті російські Су-34

Українські військові збили відразу три бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

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Зеленський прокоментував збиття російських Су-34 / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

Українські військові знищили одразу 3 російські бомбардувальники Су-34. Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю подію у своєму відеозверненні.

Він обіцяє, що жоден російський вбивця не виявиться безкарним. Зеленський назвав цей день дуже важливим.

"Важливий день. Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські "сушки". На південному напрямку - на нашій Херсонщині. Результат наших повітряних сил і безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади. Спасибі вам, хлопці! І нехай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці – жоден з них не залишиться безкарним", — сказав Зеленський.

відео дня

Знищення Су-34 РФ

Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Пізніше в ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ. В результаті знищення російських літаків, також ліквідовані і кілька окупантів РФ.

У той же час з'явилися нові подробиці збиття трьох російських військових літаків. Окупанти вважають, що Україна задіяла на передовій ЗРК Patriot.

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