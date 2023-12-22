Потужний вибух і сильна пожежа: "шахед" вдарив по житловому будинку в Києві

В результаті прильоту пошкоджено 26 будинків, є постраждалі.

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РФ вдарила по Києву безпілотником / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram

Російські окупанти атакували Київ "Шахедами". Один з них вдарив прямо по багатоповерховому житловому будинку в Солом'янському районі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Безпілотник вдарив по верхньому поверху будинку. Після цього почалася сильна пожежа. На місце відразу поїхали екстрені служби.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті "прильоту" постраждала як мінімум одна людина, її госпіталізували. Про стан потерпілого поки не повідомляється.

відео дня

З фото, які з'явилися в Мережі, видно, що вибуховою хвилею в будинку вибиті вікна, в квартирах є руйнування. Ще одному потерпілому надали допомогу на місці події.

РФ вдарила по Києву безпілотником / фото: Telegram

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що в результаті атаки безпілотників уламками пошкоджено 26 поверх будинку. У багатьох квартирах вибиті вікна і пошкоджений фасад будинку.

У Мережі повідомляють про те, що за попередніми даними шахед влетів у квартиру українського ведучого телемарафону Андрія Ковальського. Він дивом вижив.

З'явилося відео з моментом "прильоту" безпілотника по багатоповерховому будинку.

Дивіться відео удару безпілотника по будинку:

РФ вдарила по Києву безпілотником / фото: скріншот

За даними рятувальників, у будинку частково зруйновано стіни квартир на 24-26 поверхах. Ще у трьох квартирах вибито вікна.

Кличко зазначив, що уламки безпілотника також впали у Дарницькому районі Києва. Там загорівся недобудований приватний будинок. На місце події приїхали пожежно-рятувальні служби. Інформації про постраждалих поки немає.

Удари Кинджалами по Україні

Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти вдарили ракетою Кинджал по Старокостянтинову в Хмельницькій області. Перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.

Також повідомлялося про те, що у Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету Кинджал. Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.

Згодом у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для Кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат. Разом з тим представник ПС ЗСУ пояснив, що на сьогодні складно сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.

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