"Важливі питання": Зеленський несподівано провів термінову Ставку в Одесі

За словами президента, важливі доповіді озвучили начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов і глава СБУ Василь Малюк.

https://glavred.net/ukraine/vazhnye-voprosy-zelenskiy-neozhidanno-provel-srochnuyu-stavku-v-odesse-10474546.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський провів Ставку в Одесі / Колаж Главред, фото president.gov.ua

31 травня під час робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Про це він повідомив в Telegram.

За словами Зеленського, на засіданні Ставки заслухали доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Едуарда Москальова щодо ситуації в його зоні відповідальності.

"Окрема доповідь (командувача Військово-Морськими силами України - ред.) Олексія Неїжпапи: захист прибережної інфраструктури, функціонування зернового коридору та інші важливі питання. Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію в Хортиці, повідомив генерал Олександр Сирський", - написав Зеленський.

відео дня

Крім того, важливі доповіді озвучили начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов і глава СБУ Василь Малюк.

"Доповіді про заходи в рамках їх компетенції. Тут без подробиць", - додав президент.

Володимир Зеленський провів Ставку / скріншот

Візит Зеленського до Одеси

Повідомляється, що в Одесі президент провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів щодо актуальної ситуації в області.

У ході наради обговорювалися питання відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуску ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військових.

Візит Зеленського до Одеси / скріншот

Нагадаємо, 29 травня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного Головнокомандувача.

"Важливі питання. Важливі рішення. Головне - терміни. А найголовніше - щодо термінів є відповіді", - повідомив президент.

На попередній Ставці обговорювалося питання нових контрактів на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданих збитків.

Читайте також: