"Прийняті важливі рішення": Зеленський терміново скликав Ставку

Сьогодні, 29 травня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного Головнокомандувача.
"Важливі питання. Важливі рішення. Головне - терміни. А найголовніше - щодо термінів є відповіді", - написав президент у Telegram.
Зеленський повідомив, що про ситуацію на фронті доповідали:
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
- командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський,
- командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Також представники Міноборони та Мінінфраструктури та Мінстратегпрому доповідали про комплектування нових наступальних бригад та забезпечення швидкої логістики.
"Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданих збитків. За всіма пунктами прийняті відповідні рішення", - заявив глава держави.
Ракетні обстріли України
У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.
Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.
Вдень 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.
В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.
Дивіться відео про те, як окупанти атакують Київ 29 травня:
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