"Прийняті важливі рішення": Зеленський терміново скликав Ставку

Президент України повідомив, що за всіма пунктами були прийняті важливі і відповідні рішення.

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Володимир Зеленський / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Сьогодні, 29 травня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного Головнокомандувача.

"Важливі питання. Важливі рішення. Головне - терміни. А найголовніше - щодо термінів є відповіді", - написав президент у Telegram.

Зеленський повідомив, що про ситуацію на фронті доповідали:

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський,

командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Також представники Міноборони та Мінінфраструктури та Мінстратегпрому доповідали про комплектування нових наступальних бригад та забезпечення швидкої логістики.

"Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданих збитків. За всіма пунктами прийняті відповідні рішення", - заявив глава держави.

Ракетні обстріли України

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Вдень 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

Дивіться відео про те, як окупанти атакують Київ 29 травня:

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