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"Варять жабу на повільному вогні": США дають Україні зброю не для повернення територій – експерт

27 грудня 2022, 12:26
США зацікавлені не так у швидкій перемозі України, як у повільній політичний трансформації Росії. Вони бояться, що в РФ в істериці натиснуть "червону кнопку".

ЗРК Patriot, Андрей Золотарев, флаг США
США дають Україні зброю не для повернення територій, а для стримування РФ, вважає Золотарьов/ Defense.gov John Hamilton, УНІАН

Сполучені Штати надають Україні таку військову допомогу, щоб вона не програла у війні і могла стримувати Росію. Проте це не той обсяг, який дав би нашій державі можливість для військової перемоги з поверненням своїх територій.

Те, що Україні почали давати системи ППО, уже позитивний крок. Проте ми досі не отримали бойової авіації, серйозної сучасної бронетехніки, засобів радіоелектронної боротьби і ракет великої дальності. Про це розповів директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

"Поки у мене складається стійке відчуття, що стратегія США полягає в тому, щоб поступово, не допускаючи того, щоб ситуація вийшла з-під контролю і в нападі істерики хтось натиснув на "червону кнопку", довести Росію до політичної трансформації", – зазначає експерт.

Проте Україні за таке зволікання доводиться платити дуже високу ціну, наголошує він.

"З точки зору США, варити жабу на повільному вогні цілком виправдано, але за це доводиться платити руйнуванням економіки України, загибеллю українських громадян. Це – занадто велика ціна", – сказав Золотарьов.

Характер військової допомоги США говорить про те, що Вашингтон більше націлений на стримування РФ, а не на те, щоб Україна змогла відвоювати Крим і Донбас через пів року або рік.

"Ми чули гучні слова щодо ленд-лізу, який Байден ефектно підписав 9 травня, але де він? Безумовно, це – колосальний обсяг військової допомоги, але до континентальної війни ніхто виявився не готовий. У тому числі, і союзники США по НАТО", – додав експерт.

Допомога Україні від США

23 грудня президент США Джо Байден підписав законопроект про оборонний бюджет на суму 858 млрд доларів. Як повідомляє пресслужба Білого дому, для України передбачається 800 млн доларів. Також у документі зафіксовано продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років.

Посол в США Оксана Маркарова заявила, що після виступу президента Володимира Зеленського у Конгресі американські парламентарі посилили роботу з допомоги Україні. Йдеться про законопроект щодо притягнення злочинців РФ до відповідальності в США, фінансову допомогу Києву на суму $45 млрд., збільшення повноважень прокурора з питань конфіскації російських активів та інші аспекти. Україна працює над тим, щоб отримати більше ЗРК Patriot.

При цьому російський опозиційний діяч, титулований шахіст Гаррі Каспаров заявив, що в американській адміністрації досі точаться дискусії щодо мирного врегулювання війни Росії проти України за рахунок українських територій.

Читайте також:

війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії Андрій Золотарьов
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