Результати візиту Зеленського в США вже є, ми будемо просити більше ЗРК Patriot - посол

Після того як Зеленський вийшов з будівлі Rонгресу, в парламенті США стали більше ухвалювати рішень про військову допомогу Україні, сказала Оксана Маркарова.

Україна вже працює над тим, щоб отримати більше ППО Patriot - Маркарова / Колаж Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Після виступу президента Володимира Зеленського у Конгресі американські парламентарі посилили роботу з допомоги Україні. Йдеться про законопроект щодо притягнення злочинців РФ до відповідальності в США, фінансову допомогу Києву на суму $45 млрд., збільшення повноважень прокурора з питань конфіскації російських активів та інші аспекти. Україна працює над тим, щоб отримати більше зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це заявила посол в Штатах Оксана Маркарова.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що Україна проводить роботу над отриманням більшої кількості одиниць ППО Patriot.

"Я можу подякувати за системи Patriot і наступний меседж - що нам потрібно більше Patriot". Я сподіваюся, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи", - зазначила Маркарова.

Також вона сказала, що результати поїздки президента Зеленського в США можна побачити вже зараз. У Конгресі посилено стали готувати законопроекти для допомоги Україні.

"З моменту виходу президента з Конгресу там дуже сильно активізувався процес ухвалення рішень. Ми вже маємо за добу, поки поверталися в Україну, конкретні серйозні результати - і законопроект про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності в США, і допомогу Україні на 45 млрд доларів, і поправка про надання повноважень прокурору США щодо використання конфіскованих російських активів в якості допомоги Україні, і робота щодо пакету безпеки, в якому є Patriot, але там не тільки вони, там багато нових можливостей", - підкреслила Оксана Маркарова.

Україна отримає ЗРК Patriot

У Білому домі перед візитом президента Володимира Зеленського в США анонсували передачу Україні батареї ЗРК Patriot. Українська держава отримає ППО в рамках нового пакету допомоги в розмірі $1,85 млрд. Американці навчать українців користуватися системами.

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 800 мільйонів доларів в рамках нового пакету допомоги піде на зенітні ракетні системи Patriot для України.

Президент США Байден і президент України Зеленський під час спільної пресконференції у Вашингтоні підтвердили передачу Києву ЗРК Patriot. Зеленський відразу ж уточнив, що Україна проситиме ще одну таку ж батарею.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що на навчання українських фахівців керувати ЗРК Patriot піде декілька місяців. За його словами, системи IRIS-T і NASAMS українці освоїли й зовсім за декілька тижнів.

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