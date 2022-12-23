800 млн доларів для України: Байден підписав важливий документ

У документі зафіксовано продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років.

Джо Байден / president.gov.ua

23 грудня президент США Джо Байден підписав законопроект про оборонний бюджет на суму 858 млрд доларів.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, для України передбачається 800 млн доларів.

Повідомляється, що законопроект передбачає асигнування на програми Міністерства оборони США, військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики, програми розвідки, Державного департаменту, Міністерства внутрішньої безпеки, Морської адміністрації та інше.

Також у проекті передбачається:

6 млрд доларів на стримування Росії в Європі;

800 млн доларів на допомогу Україні.

Зокрема, в документі зафіксовано продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня поїхав з візитом до США. Український гарант вирушив у першу міжнародну поїздку з моменту повномасштабного нападу Росії. Він провів зустріч з Президентом Штатів Джо Байденом, американськими високопосадовцями та виступив у Конгресі.

В ході спільної прес-конференції Байден заявив, що Україні передається батарея ЗРК Patriot. Крім того, за його словами, 50 держав відправлять Києву більше 2 тисяч танків, іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, більше 2 мільйонів артилерійських снарядів і більше 50 MLRS.

Президента України Володимира Зеленського під час його виступу в Конгресі США парламентарії вітали стоячи і оплесками.

Зеленський закликав Штати посилити військову підтримку України та сказав, що битва за Бахмут на Донеччині визначить, як розвиватимуться події надалі. Крім того, Зеленський зазначив, що Київ не просить Вашингтон відправляти своїх солдатів на війну РФ проти України.

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