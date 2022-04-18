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"Варварський удар по цивільних": кількість загиблих у Львові зросла до 7, стан 3 поранених – важкий

18 квітня 2022, 13:47

Загиблих і постраждалих може бути більше, адже рятувальники продовжують розбирати завали, каже влада міста.

Кількість загиблих у Львові зросла до 7, стан 3 поранених – важкий/ Telegram Андрій Садовий, ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову з боку російських окупантів збільшилася уже до семи. 11 людей постраждали, серед них – дитина. Троє людей, які отримали поранення, перебувають у важкому стані.

Загарбники вдарили по місту ракетами близько 8:30 у понеділок, 18 квітня. Три ракети влучили по об’єкті військової інфраструктури, ще одна – по шиномонтажу. Подробиці ракетного удару і його наслідків розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

Перший об‘єкт – це були склади, які не використовували. Після влучань сталися пожежі. Їх уже загасили, проте обидва об’єкти повністю зруйновані.

За словами Козицького, окупанти застосували крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Очільник області припускає, що ціллю окупантів міг бути вокзал.

Кількість загиблих і стан постраждалих

Станом на цей час уже відомо про сімох загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Серед 11 постраждалих є дитина. Троє поранених перебувають у важкому стані, у дитини незначні ушкодження.

"На даний момент розбираються завали. Можливо, ця кількість (загиблих і поранених – ред.) є не остаточною", – зазначив Козицький під час брифінгу.

Ракетний удар по шиномонтажу очільник Львівської ОВА назвав варварським. Він не відкидає варіант, що окупанти могли вдарити по цьому об’єкту навмисно.

"По станції техобслуговування взагалі варварський удар. Абсолютно цивільний об’єкт. Зранку люди прийшли на роботу і, на жаль, сталася така трагедія. Хоча, може це і цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах. У них немає нічого святого", – зазначив Козицький.

Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та 40 автомобілів, які перебували поблизу. Мер міста Андрій Садовий під час брифінгу розповів, що вікна повилітали на сходовій клітці у восьми будинках, а також в одній школі.

"Сьогодні немає в Україні безпечних і небезпечних міст. Сьогодні всі перебувають у рівних умовах", – наголосив Садовий і додав, що Росія вчиняє геноцид і має бути ізольована від світу.

Також мер Львова припустив, що ударів по цивільних об’єктах України надалі може бути більше.

Раніше депутат Львівської міськради Андріан Гутник заявив, що ракети, які були випущені окупантами по Львову, спершу були направлені ними на Івано-Франківщину, але в останній момент по команді змінили напрямок.

Окупанти обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину

Нагадаємо, вранці в понеділок, 18 квітня, російські загарбники обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину.

У Києві місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів та дим. На Дніпропетровщині постраждали двоє людей у Синельниківському районі – там ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт. Був також "приліт" у Павлоградському районі: людей не зачепило, але було зруйновано залізничну інфраструктуру.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Агіль Рустамзаде вважає, що загроза ракетних ударів на всій території України зберігатиметься ще довго. У Росії виявилося більше ракет, ніж всі очікували.

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