Варіант "двох Корей" для України: Арестович назвав найближчу стратегічну мету Кремля

Головна мета Кремля - ліквідація України - не скасовується, вважає Арестович / Фото УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що найближчим стратегічним завданням Кремля є варіант "двох Корей" для України, оформлених тим чи іншим чином. Головна мета не скасовується - це ліквідація України.

Для того, щоби досягти поставленого завдання, РФ необхідно примусити Київ до переговорів і змусити укласти умовний "Мінськ-3", написав Арсетович у своєму Telegram-каналі.

"І зерновий шантаж, і нескінченні емісари на Заході та Сході, які обіцяють жахи цієї зими, мають на меті тільки одне - Мінськ-3, Мінськ-3, Мінськ-3", - вважає радник глави ОП.

Арестович додав, що зараз РФ вирішує питання, як досягти укладення "Мінська-3". Варіанти такі:

просто стати в оборону і вимотувати наші війська в ході нашого наступу;

завдати попереджувальних ударів з метою змусити нас передчасно витратити резерви, зазнати втрат і стати поступливішими на переговорах, а крім того, додатково захопити території для анексії або торгівлі;

комбінований: спочатку наступ, потім - оборона.

"Я ставлю на комбінований - у фіналі якого, за їхніми планами, все одно оборона і утримання своєї частини "Кореї". Загальна політична та військова культура не дозволила б російському керівництву перейти до оборони прямо, для цього їм би довелося бути розумнішими. Тому зараз вони готують наступ", - написав Арестович.

При цьому він прогнозує, що плани Кремля проваляться.

"Відбувається тому, що у них дуже погана система переведення політичних цілей у військові. А крім того - вкрай плутані політичні цілі, які постійно змінюються, шарахаючись, як п'яні, залежно від кон'юнктури вождя", - пояснив радник ОП.

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Як повідомляв Главред, Олексій Арестович заявив про початок третього етапу війни в Україні. За його словами, російська окупаційна армія готує наступ.

"Наш контрнаступ, схоже, злегка відтягується, натомість потім має всі шанси стати ще успішнішим, ніж планувалося. Бійка буде славною. Піде козацький драйв знову гуляти степом", - написав Арестович.

Зазначимо, глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що з боку Білорусі існує загроза сухопутного наступу на Чернігівську область. ЗСУ активно готуються до можливого вторгнення.

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