Планував розправитися з ним давно: батько-вбивця 3-річного Альоші з Сум "пояснив" свій вчинок

Батько помстився синові за молодшу дитину / https://su.npu.gov.ua/

Дика трагедія в місті Глухів Сумської області, про яку стало відомо вранці 16 вересня, отримала несподіване продовження. Батько-вбивця розповів, навіщо розправився зі своїм трирічним сином.

Він вже зізнався у скоєному і детально розповів про те, як все відбувалося. Як відомо, напередодні чоловік забрав хлопчика з садка. Однак додому так і не привіз. На пошуки їх обох кинули всі сили місцевої поліції і місцевих жителів. А вранці копи вбили наповал жахливою новиною - хлопчика знайшли мертвим у лісосмузі. На голові у нього був пакет.

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, востаннє 3-річного Альошу бачили в дитячому садку 15 вересня. Близько 16:00 за ним на велосипеді приїхав батько і нібито забрав дитину додому. Але через 2 години в поліцію звернулася сім'я тепер уже покійного Альоші.

"За словами матері, чоловік мав певні психічні розлади і тому вона дуже хвилювалася за дитину", - зазначив представник поліції Сумщини Володимир Крупецький.

Цілу ніч батька з сином шукали всією округою. Їх фотографії стали вірусними в місцевих групах в соцмережах.

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Але близько 8 ранку пошуки припинили. Поліція знайшла і батька, і дитину. Вони були в півтора кілометрі від дитячого садка, на околиці Глухова. Хлопчик вже був мертвий. Чоловіка затримали.

Сусіди розповіли, що загиблий хлопчик з багатодітної сім'ї. Двоє старших дітей - від попереднього шлюбу матері, а двоє молодших - від її нинішнього чоловіка, з яким жінку звела трагедія.

Виявляється кілька років тому на її очах потонув 10-річний син. Вона ледь пережила це горе і мало не збожеволіла. Але на шляху їй зустрівся Сергій.

"Дітей він завжди на руках носив. Така сім'я була - ні крику, нічого", - додали сусіди.

Альоша не наймолодший в сім'ї. Тому, поки мати доглядала за немовлям, хлопчиком частіше займався батько.

"Олексія приводив батько і забирав батько. Ще цілував, обіймав. Довідок, що батько якісь психічні мав розлади немає", - розповіла директор Глухівського НВК №4 Елла Гурець.

Однак те, що сказав сам горе-батько, ці слова спростовує. Він розповів поліції, що вбити сина хотів давно.

"Це вже давно назрівало, ще рік тому хотів вивезти і залишити, але не залишив. Помстився йому за молодшого брата. Він його два рази мало не покалічив, майже розбив голову", - сказав вбивця-батько під час зізнання.

Точну причину смерті Альоші встановлюють експерти.

А ще жахливе в цій історії те, що сьогодні, 16 вересня, хлопчикові мало виповнитися 4 роки.

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