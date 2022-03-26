УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Запорізькій області теоборона звільнила два населених пункти

26 березня 2022, 23:59

Українські захисники ліквідували до 80 російських військових і кілька одиниць бронетехніки противника.

false
У Запорізькій області звільнено два села

Сили тероборони Запорізької області звільнили від російських окупантів два населених пункти. Під українським прапором знову села Малинівка та Полтавка. Там противник втратив кілька десятків людей.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, в результаті наступальної операції українські захисники ліквідували до 80 російських військових, кілька одиниць бронетехніки противника, а також захопили документи і зброю мотострілецького підрозділу.

"В результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від окупантів села Полтавка і Малинівка на схід від міста Гуляйполе", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Запоріжжя
Реклама
Популярне
Прикмети на 24 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду Путіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФПутіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФ Зарізана вся сім'я: у РФ знайшли мертвим мільярдера, його дружину і двох дітейЗарізана вся сім'я: у РФ знайшли мертвим мільярдера, його дружину і двох дітей Генерал назвав причину відстрочки введення в Україну військ БілорусіГенерал назвав причину відстрочки введення в Україну військ Білорусі Путін поставив на кін усе: яким є єдиний вихід із війни в УкраїніПутін поставив на кін усе: яким є єдиний вихід із війни в Україні

Останні новини

00:32

Подоляк назвав умови для підписання багатостороннього договору з РФ

26 березня, субота
23:59

У Запорізькій області теоборона звільнила два населених пункти

23:58

РФ звинуватила Азербайджан у порушенні по Карабаху: Баку різко відповів МосквіВідео

23:36

Київ виявився не по зубах: Арестович назвав нову мету окупантів РФВідео

23:22

Якою може бути мирна угода між Росією та Україною - The Washington Post

Реклама
23:09

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

22:56

"Вам не показують, як горять люди": очевидці розповіли про смерть і жах в МаріуполіВідео

22:39

"Злий монстр здатний на все": експерт США заявив, що Путін тільки починає діяти в УкраїніВідео

22:18

Ядерна угода з Іраном на етапі завершення - БоррельВідео

21:59

"$400 за ваньку": кадирівці зливають дані про солдатів РФ в УкраїніВідео

21:51

Війська РФ окупували Славутич

21:25

Хімічна атака РФ: чим вона небезпечна, як розпізнати і захиститисяВідео

21:23

Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня

21:13

Західний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в УкраїніВідео

21:07

Окупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 роківВідео

20:59

Польський генерал: Калініград – це частина Польщі

20:35

Влетіла куля: відомий український телеведучий потрапив під обстріл окупантівВідео

20:32

Кантемирівська дивізія ганебно втікла: ЗСУ звільнили ТростянецьВідео

20:31

Нова молитва "Отче наш" - "Київ наш" підкорила мережу

20:08

Прикмети на 28 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19:59

Чотири тисячі маріупольців після двох днів простою вже доїжджають до Запоріжжя

19:55

Байден припечатав Путіна: хоче скинути Зеленського, денацифікація - це брехняВідео

19:32

Гороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяць

19:31

В Авдіївці окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпасиВідео

19:26

"Україна ніколи не буде перемогою для РФ": Байден на весь світ назвав Путіна диктаторомВідео

19:19

Дайте нам ППО і зброю - ЗСУ битимуть сильніше, і це позначиться на перемовинах з РФ - Подоляк

19:02

"Нормальний сусід" в очах Кремля - мертвий сусідПогляд

18:58

Ворог напоровся на потужний удар ППО: на Сході ЗСУ збили бомбардувальник і дрон РФВідео

18:55

Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато пораненихФотоВідео

18:46

У Кремлі відповіли на жорстку заяву Байдена на адресу ПутінаВідео

18:37

Рішення щодо Криму з Донбасом, нейтралітет і військові гарантії: у Зеленського оголосили позицію

18:18

"Друга половина березня і травень - найжорсткіший час": астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні

18:16

Поки колеги захищають Україну: у мережі бурхливо відреагували на виїзд Анатолія Анатоліча за кордонВідео

17:49

Українська армія увійшла до Тростянця - ЗСУВідео

17:48

Армія України за крок від визволення Херсона - Міноборони

17:38

Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником"Відео

17:25

Військове безумство Путіна оплачуватимуть кілька поколінь росіянПогляд

17:00

Окупанти обстріляли Львів ракетами, місто в димуВідео

16:58

Напад Путіна на Польщу призведе до контрудару НАТО: Байден зробив заяву про 5-й статтю Альянсу

16:44

Висадилися й одразу померли: ЗСУ знищили російську диверсійну групу на Одещині

Реклама
16:31

Гроза для танків РФ: ФРН озброїла Україну РПГ Matador на €25 млнВідео

16:24

"Rusni-pryzda": журналісти Time осоромилися в матеріалі про війну в УкраїніВідео

16:24

Прихована мобілізація і втеча владних еліт: у Зеленського заявили про два удари по режиму Путіна

16:02

РФ "обезголовлює" свою армію: Кремль почав шукати винних у провалі й усуває військове керівництво

15:36

Олексій Арестович. Не ображайте мусульманВідеоблоги

15:31

Перша танкова армія РФ фактично припинила існування і похована під Харковом та Сумами – Арестович

15:31

Прикмети на 27 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:28

Обстріл найбільшої в світі нафтової компанії: Саудівська Аравія оголосила війну Ємену

15:07

Чому росіяни завжди будуть виправдовувати війну "великих людей"Погляд

14:58

"Війна тиранії проти всього світу": Кулеба розповів про переговори з БайденомВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти