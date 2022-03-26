У Запорізькій області теоборона звільнила два населених пункти

У Запорізькій області звільнено два села

Сили тероборони Запорізької області звільнили від російських окупантів два населених пункти. Під українським прапором знову села Малинівка та Полтавка. Там противник втратив кілька десятків людей.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, в результаті наступальної операції українські захисники ліквідували до 80 російських військових, кілька одиниць бронетехніки противника, а також захопили документи і зброю мотострілецького підрозділу.

"В результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від окупантів села Полтавка і Малинівка на схід від міста Гуляйполе", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

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