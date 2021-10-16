Пив пиво у вагоні і буянив у поїзді: у Харкові машиніст метро побив п'яного пасажира

У метрополітені Харкова за фактом бійки машиніста і пасажира проводять службову перевірку / УНІАН

У Харкові у вагоні метро сталася бійка між машиністом поїзда і пасажиром, який розпивав пиво і поводився неадекватно. Машиніст зробив йому зауваження, після чого стався конфлікт. Інші пасажири в бійку не втручалися. Після цього машиніст обматюкав опонента і повернувся до кабіни. Його тимчасово відсторонили від роботи, а дебошира затримала поліція.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал 1654, інцидент стався 15 жовтня. Пасажир, ймовірно, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, пив пиво у вагоні, розливав спиртне і поводився неадекватно. В один момент він також вдарив по дзеркалу у вагоні. Машиніст зробив йому зауваження, після чого сталася бійка.

На кадрах видно, як машиніст надавав йому стусанів. Після цього машиніст назвав порушника громадського порядку нецензурним словом, а поїзд вирушив своїм маршрутом. Пасажири в бійку вирішили не втручатися.

Вже на наступній станції на пасажира чекали співробітники правоохоронних органів.

За даними Newsroom, за фактом інциденту вже проводять службову перевірку, а машиніста тимчасово відсторонено від роботи.

Нагадаємо, раніше в метро Києва двоє підлітків під музику і танці закурили сигарети у вагоні метро і кричали один одному фразу "Алкаш". У метрополітені за фактом порушення громадського порядку заявили про намір звернутися до поліції.