Резніков: Змусити нас здати столицю не вийде

Олексій Резніков / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністр оборони України Резніков Олексій наголошує, що російським окупантам не вдасться взяти українську столицю, і радить їм "йти додому".

"85 годин оборони.Залякувати українців – марно. Зламати наших захисників і захисниць – не вийде. Змусити нас здати столицю – тим більше. Надзвичайно важкі години. Але вони минуть. Післязавтра – вже весна. Україна - переможе. Вже перемагає!", - наводить слова Резнікова Міноборони на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ворог, який прийшов на нашу землю – піде у відомому напрямку. Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно. Тримаймо стрій!", - додає він.

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Нагадаємо, військовослужбовцям, які тримають зброю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Така сума буде виплачуватися, поки не завершиться війна, заявив сьогодні президент Володимир Зеленський.

"Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: дякуємо. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", - сказав він.