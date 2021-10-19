У Запоріжжі 12-річна дівчинка повернула матір з того світу: підліток реанімувала жінку

Дівчинка діяла під керівництвом диспетчера / УНІАН

У Запоріжжі 12-річна дівчинка врятувала власну матір. Школярка реанімувала жінка, у якої зупинилося серце.

Як повідомляється в Facebook Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької райради, дитина протягом одинадцяти хвилин, до прибуття медиків, проводила реанімаційні заходи.

Інцидент трапився близько полудня минулої суботи. Мати раптово втратила свідомість і перестала дихати, але дівчинка не розгубилася і відразу набрала "103". А поки чекала "швидку", під контролем диспетчера, самостійно надавала допомогу.

"Диспетчер весь час залишалася на зв'язку (приблизно 11 хвилин) і надавала рекомендації щодо проведення серцево-легеневої реанімації до приїзду бригади", - зазначено в пості.

На щастя, медикам вдалося успішно реанімувати 35-річну жінку. Хоча її у важкому стані госпіталізували до лікарні.

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"Звертаємо увагу, що відразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера оперативно-диспетчерського управління, дозволили бригаді продовжити їх і отримати позитивний результат", - розповіли в медзакладі.

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