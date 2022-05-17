У захопленому Маріуполі може статися спалах найнебезпечнішої інфекції

Війна в Україні / Колаж УНІАН, Reuters

Окупованому Маріуполю через низьку якість питної води загрожує спалах холери. З таким застереженням на брифінгу виступила менеджер ВООЗ з інцидентів в Україні Доріт Ніцан.

"Ми отримуємо інформацію від неурядових організацій, що в Маріуполі каналізаційні води змішуються з питною водою. Це може призвести до поширення багатьох хвороб, особливо холери", - підкреслила вона.

За словами Доріт Ніцан, від цієї хвороби можуть постраждати і жителі інших тимчасово окупованих населених пунктів, де також пошкоджено водопостачання.

З огляду на це, організація готується до того, щоб якомога швидше надати допомогу хворим на холеру.

"Ми готуємося до цього, готуємо вакцини, співпрацюємо з неурядовими організаціями, які можуть їздити туди і підтримувати людей", – додала вона.

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Холера - це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.

Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.

Без належного лікування може призвести до смерті. Інкубаційний період триває від декількох годин до п'яти днів. Хвороба зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму.

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату"Азовтсаль".

Раніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу "Азовсталь", в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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