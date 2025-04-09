Хуртовина, морози та сильний вітер: атмосферні фронти несуть в Україну негоду

Найближчої ночі в Україні прогнозуються заморозки. У четвер ускладниться ситуація на дорогах.

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Завтра в Україні випаде мокрий сніг / Фото: УНІАН

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Де завтра випаде мокрий сніг

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Коли повернеться весняне тепло

Погода в Україні незабаром знову візьме курс на весну, але перед цим атмосферні фронти разом із холодним повітрям ще принесуть у більшість областей сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини.

Детальний прогноз погоди на 10 квітня опублікувала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Погода на завтра

10 квітня у східних областях та на Дніпропетровщині синоптик прогнозує дощ та мокрий сніг. Ситуація на дорогах може ускладнитися.

Найближчої ночі в Україні очікуються заморозки 0-4 градуси, вдень температура повітря становитиме: на півночі +1...+4 градуси, на заході +3...+7 градусів, у центральних областях +2...+6, на Дніпропетровщині +5...+8 градусів, у південній частині +5...+9, в Одеській області +4...+6 градусів, у східних областях +5...+10 градусів.

Погода в Україні 10 квітня / Фото: meteo.gov.ua

Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях - південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів на секунду.

Погода в Києві на завтра

У столиці 10 квітня очікується сніг, мокрий сніг.

Вітер південно-західний із переходом на північний, поривчастий.

"Найближчої ночі в столиці заморозки 0-2 градуси, вдень у четвер +1...+3 градуси. Прогноз на теплу перспективу не змінюється - потепління в Україні почнеться з Вербної неділі", - написала Діденко.

Хто така Наталія Діденко / Главред

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко озвучила прогноз погоди в Україні на 9 квітня. За її словами, очікуються заморозки. Потепління прийде ближче до середини місяця.

Раніше синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що погода в Україні у квітні 2025 року буде теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря очікується в межах +10...+13. Це на півтора-два градуси вище за норму.

Зазначимо, у квітні 2025 року Сонце викличе кілька магнітних бур, вплив яких відчуватиметься на Землі. Бурі матимуть різну інтенсивність на початку, в середині та наприкінці місяця.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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