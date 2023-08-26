У Москві вночі прогриміли вибухи: аеропорти не працювали, жителі бачили стовп диму

Столицю країни-агресора Москву і Підмосков'ї вночі 26 серпня атакували невідомі безпілотники, пропагандисти Росії писали про роботу ППО у Внуково.

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Стовп диму, який бачили жителі Москви / скріншот Telegram-канал Astra

У ніч на суботу, 26 серпня, столицю держави-окупанта Москву і Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Три найбільші аеропорти – Внуково Шереметьєво і Домодєдово – перекривали на прийом і виліт літаків. Впроваджували план "килим". Жителі столиці і Підмосков'я чули вибухи.

Як повідомив Telegram-канал Astra, про вибухи розповіли самі жителі Москви і Підмосков'я. Вибухи чули в Хімках, Одинцовському та Істринському районах.

Пропагандисти РИА Новости писали, що найбільші московські аеропорти припиняли приймати літаки на прийом і виліт. Також повідомлялося про впровадження плану Килим.

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"Щонайменше 24 авіарейси затримані і 8 скасовані в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво", - вказувалося в повідомленні.

Безпілотник нібито "збили" на підльоті до Москви

Московський градоначальник Сергій Собянін підтвердив атаку БПЛА. Окупанти нібито все збили.

"Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотник. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Жителі Москви побачили дивний "стовп вогню"

Жителі Південного Сходу міста говорили, що бачили зі своїх вікон дивні стовп вогню. Причиною називали, ймовірно,"планові роботи зі спалювання палива на місцевому НПЗ в Капотні".

Що сталося в Москві вночі 26 січня - дивіться відео:

Москву і Підмосков'я атакували БПЛА / скріншот Главред

У Міноборони РФ звинуватили в атаці Україну

У Міністерстві оборони окупантів Росії заявили, що, мовляв, "київський режим атакував Москву і Підмосков'я дронами". Буцімто всі атаки відбиті.

"26 серпня близько 03.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Москви і Московської області. Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Істринського району Московської області", - підкреслили у російському пропагандистському військовому відомстві.

Атаки на Москву

Атаки столиці агресора Росії стали практично регулярними. 23 серпня Москву атакували дрони, в результаті чого знову було зафіксовано потрапляння в елітний діловий центр Москва-Сіті. Там розташовані 3 міністерства окупантів. Декілька безпілотників росіяни нібито "знищили".

Жителі Москви в шоці через новий удар БПЛА. Вибухи були в центрі столиці РФ. В одній з квартир вибило скло.

Ударів по Москві все більше, Росії потрібно виконати низку умов, попереджали в Головному управлінні розвідки ще 10 серпня. За словами представника військової розвідки України Андрія Юсова, в Москві може стати більш безпечно, якщо РФ виведе свої війська з усіх територій України.

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