У ЗСУ заявили, що Росія у будь-який момент може перейти до бойових дій на Півдні України

Військові загрози з боку РФ на півдні України з кожним роком тільки зростають / Reuters

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що військові загрози з боку РФ на півдні України з кожним роком тільки ростуть. Держава-агресор може перейти до реальних бойових дій там у будь-який момент.

"Військові загрози з боку РФ на півдні України з кожним роком тільки зростають [...]. Крім того, досвід 2014 року свідчить про те, що РФ може піти не тільки на загострення, але і може перейти до реальних бойових дій на півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час", – сказав Наєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Проте, за його словами, прямих ознак того, що РФ найближчим часом розпочне військову агресію немає.

Водночас стрімка мілітаризація окупованого півострова та створення надпотужної військової бази, на думку командувача Об'єднаних сил, лише посилює загрози національній безпеці України у воєнній сфері.

Привід для активізації окупанта

Черговим приводом для актуалізації цього питання є ініціювання керівництвом України роботи Кримської платформи.

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"На цьому тлі Російська Федерація лише посилює тиск щодо недопущення вироблення дієвого механізму мирної деокупації Криму, загрожуючи можливим розширенням збройної агресії", – додав генерал-лейтенант.

При цьому Наєв додав, наразі створення на півострові наступальних угруповань військ не зафіксовано, і прямих ознак того, що РФ найближчим часом розпочне військову агресію, немає.

Водночас Збройні сили України готові до реагування на будь-які загрози з кримського напрямку.

Раніше секретар Ради з нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що ЗСУ в змозі очистити територію Донецької та Луганської областей, а також Криму від окупантів. Але розв'язання питання військовим шляхом призведе до численних жертв.