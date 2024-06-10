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У ВР "дуже дискутували": нардеп сказав, чи будуть е-повістки та скерування на ВЛК

Руслана Заклінська
10 червня 2024, 09:52
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Нардепи обговорювали і дуже дискутували над питанням надсилання електронних повісток через е-кабінети під час роботи над законопроектом про мобілізацію.
У ВР 'дуже дискутували': нардеп сказав, чи будуть е-повістки та скерування на ВЛК
Чи надсилатимуть військовозобов'язаним електронні повістки та направлення на ВЛК / Колаж: Главред, фото: УП, ua.depositphotos.com, t.me/ministry_of_defense_ua

В Україні не планують запроваджувати електронні повістки. Також законом не передбачені електронні скерування на військово-лікарську комісію. Про це повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутатФедір Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Нардеп запевнив, що військовозобов'язаним не будуть надсилати електронні повістки через електронні кабінети.

"Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", - сказав він.

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Щодо ВЛК, Венісавський зазначив, що депутати не передбачили в законі про мобілізацію можливості надсилання через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи скерувань на ВЛК.

"Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - наголосив парламентар.

Хто такий Федір Веніславський?

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У ВР 'дуже дискутували': нардеп сказав, чи будуть е-повістки та скерування на ВЛК
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня по 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей застосунок.

Крім цього, нардеп Катерина Черногоренко заявила, що "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть.

Як повідомляв Гларвед, наразі додаток "Резерв+" не використовується для направлення на ВЛК, але ця можливість розглядається, сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Технічно функцію направлення на ВЛК можна додати, але для цього потрібні відповідні юридичні підстави та нормативні акти.

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