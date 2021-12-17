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У Вінниці головний приз у конкурсі для вакцинованих дістався синові судді: хлопець виграв Toyota

17 грудня 2021, 22:52

Учасниками акції були 28 147 жителів Вінниці. Користувачі соцмереж відразу засумнівалися в прозорості конкурсу

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Головний приз, який дістався синові судді / Вінницька міськрада

У Вінниці головний приз акції від міськради "Вакцинируйся. Збережи життя"- автомобіль Toyota Corolla отримав син судді.

"Вакцинованим" переможцем став син служителя Феміди Сьомого апеляційного адміністративного суду Вінниці Артур Смілянець, написав у Facebook журналіст Андрій Качор.

"У Вінниці, шляхом автоматичного жеребкування, головний приз акції" Вакцинуйся. Збережи життя", автомобіль Toyota Corolla, виграв Артур Смілянець. Син судді сьомого апеляційного адміністративного суду Едуарда Смілянця", - зазначив журналіст.

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У коментарях до посту користувачі соцмереж відразу засумнівалися в прозорості конкурсу. Більш того, вони навіть поіронізували, що підуть оскаржити рішення в суді.

"До 21 грудня департамент охорони здоров'я міської ради проведе перевірку щодо проходження потенційними переможцями повного курсу вакцинації. Потім конкурсна комісія за результатами проведеної перевірки затвердить список переможців – володарів 20 телевізорів, 20 велосипедів та головного призу - автомобіля Toyota Corolla окремим протоколом", - зазначили у Вінницькій міській раді.

Нагадаємо, у заохочення вакцинованим вінничанам місцева влада вирішила розіграти серед них безліч цінних призів з головним-автомобілем. Мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що таким чином місцева влада хоче заохотити людей, які вакцинувалися від COVID-19.

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