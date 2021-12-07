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У Верховній Раді пропонують дозволити вступати в партії з 16 років

7 грудня 2021, 20:53

Текст законопроекту вже оприлюднено на сайті парламенту.

школяр
Депутати пояснили причину своєї пропозиції / УНІАН

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав громадян віком від 16 років, яким пропонується дозволити вступати в партії з 16 років.

Текст законопроекту, авторами якого є низка народних депутатів від "Слуги народу", "Голосу" та групи "Довіра", розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом в Законі України "Про політичні партії в Україні" пропонується встановити, що членом партії може бути тільки громадянин України, який досяг 16 років.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що зниження вікового цензу для участі в громадських і політичних процесах, і, зокрема, в місцевих виборах є "стійким європейським трендом".

читайте такожВерховна Рада схвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні"Законопроект розроблений за запитом підлітків на повноцінну участь у суспільно-політичному житті України та своєї громади з 16 років. Метою законопроекту є створення можливостей для молоді реалізувати свій потенціал на два роки раніше, ніж це передбачено чинним законодавством", - сказано в документі.

Варто зазначити, що в чинному нині відповідному положенні зазначено, що членом партії може бути тільки громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах. У статті 70 Конституції зазначено, що право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років.

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Автор: Сергій Кущ
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Верховна Рада народні депутати
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