ЗСУ люто тримають оборону країни: останні дані

Українські захисники знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двоє росіян взяті в полон.
Збройні Сили України надали останню інформацію про свою роботу.
Так, У Харкові вдалося відбити атаки, місто під контролем України. Знищено багато російські техніки: танки, бронемашини і т.д. є пошкодження житлових будинків і постраждалі.
У Сумах ситуація під контролем Захисників України. Протягом дня зафіксовані обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двоє росіян взяті в полон.
У Луганській області тривають спроби ворога захопити населені пункти, просуваючись з Бєлгорода до Старобільська. Вийти на рубежі Луганської та Донецької областей росіянам не вдалося, українське військо тримає міцну оборону.
В Охтирці ЗСУ завадили намірам противника захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на сьогоднішній день вже відновила свою роботу. В результаті обстрілів загинули 6 осіб.
У Волинській області спостерігаються демонстраційні дії окупантів з боку Білорусії.
У Скадовську та біля Херсона в Голій Пристані противнику вдалося вийти на рубежі. Ведуться люті бої, Сили оборони не дають ворогові закріпитися.
У Чорному морі повітряні сили ЗСУ знищили російський військовий літак Су - 30 СМ. триває оборона південного кордону України.
Ліквідація ворога в цифрах:
- особового складу-понад 3000 осіб
- танків-близько 100
- ББМ-до 5400
- гармат-15
- ЗРК " Бук " - 1
- літаків - 16
- вертольотів-18.
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