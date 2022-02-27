ЗСУ люто тримають оборону країни: останні дані

Збройні Сили України надали останню інформацію про свою роботу.

Так, У Харкові вдалося відбити атаки, місто під контролем України. Знищено багато російські техніки: танки, бронемашини і т.д. є пошкодження житлових будинків і постраждалі.

У Сумах ситуація під контролем Захисників України. Протягом дня зафіксовані обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двоє росіян взяті в полон.

У Луганській області тривають спроби ворога захопити населені пункти, просуваючись з Бєлгорода до Старобільська. Вийти на рубежі Луганської та Донецької областей росіянам не вдалося, українське військо тримає міцну оборону.

В Охтирці ЗСУ завадили намірам противника захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на сьогоднішній день вже відновила свою роботу. В результаті обстрілів загинули 6 осіб.

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У Волинській області спостерігаються демонстраційні дії окупантів з боку Білорусії.

У Скадовську та біля Херсона в Голій Пристані противнику вдалося вийти на рубежі. Ведуться люті бої, Сили оборони не дають ворогові закріпитися.

У Чорному морі повітряні сили ЗСУ знищили російський військовий літак Су - 30 СМ. триває оборона південного кордону України.

Ліквідація ворога в цифрах:

особового складу-понад 3000 осіб

танків-близько 100

ББМ-до 5400

гармат-15

ЗРК " Бук " - 1

літаків - 16

вертольотів-18.

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