Війська Росії влаштували обстріл Харкова з артилерії

Росіяни сильно обстрілювали Харків / соцмережі

У Харкові після півночі стався черговий бій Збройних сил України з військами Росії. Окупаційні сили артилерією обстрілювали місто. Сильний гуркіт чули жителі районів ХТЗ, селища Східний, Нових будинків і Північної Салтівки. Обстріли вщухли.

Як повідомляють у соціальних мережах, тривалий обстріл йшов близько півгодини в ніч на неділю, 27 лютого.

Місцеві жителі опублікували відео гуркотів артилерійських ударів по місту.

Наразі обстріли стихли.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що Харків - один з найскладніших напрямків, за яким ведеться бій проти російських окупантів. Однак, як розповів радник глави ОП Олексій Арестович, місто тримається, а військові блискуче працюють у боротьбі з агресором.

Раніше радник глави президентської адміністрації Михайло Подоляк підкреслив, що Україна абсолютно контролює ситуацію в країні. У жодному місті, яке вдалося захопити Росії, немає політичного контролю з боку держави-агресора. Якщо російські танки потрапляють до міст і там їх не зупиняють, їх спалюють вже в інших місцях.

При цьому він підкреслив, що Росія ввела 187-188 тисяч військ на територію України. У російському Генштабі порахували, що цих сил достатньо для окупації країни. Росіяни можуть запустити додатковий військовий контингент, однак зробити це буде вкрай складно.