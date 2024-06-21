УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Десятки російських атак щодня": Зеленський назвав найскладніший напрямок фронту

Альона Вороніна
21 червня 2024, 21:14
75
Ситуація у Харківській області ще більше стабілізувалася, але на іншому напрямку фронту – загострилася.
Владимир Зеленский, украинские военные
Зеленський назвав найскладніший напрямок фронту/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 4 окрема танкова бригада

Ситуація в Донецькій області зараз дуже важка, особливо складно на Покровському напрямку – там кожного дня відбуваються десятки атак російських окупантів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 червня. Він зазначив, що сьогодні заслухав доповіді голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Глава Української держави наголосив, що він пишається всіма захисниками нашої держави, які зараз хоробро відбивають російські штурми.

відео дня

Зеленський зазначив, що ситуація на Харківщині ще більше стабілізувалася, і це є заслугою українських військових.

"Донецька область – дуже складно. Особливо це Покровський напрямок – десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта і не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться", – наголосив президент.

Війна в Україні – останні новини

Раніше у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту. На Покровському і Курахівському напрямках російські окупанти зосереджують основні сили, куди ворог перекинув до восьми ударних бригад, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

У Forbes раніше зазначили, яка помилка не дозволить РФ захопити Часів Яр. На момент початку активних наступальних дій РФ на Часів Яр, українським бригадам критично не вистачало боєприпасів, пише Forbes.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни. Кирило Буданов каже, що він є прихильником нероздільного підходу сили і дипломатії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії новини Донбасу
Реклама

Головне за день

"В липні - перший етап": Стефанішина зробила важливу заяву про вступ до ЄС

"В липні - перший етап": Стефанішина зробила важливу заяву про вступ до ЄС

22:16 Україна
Зібрали "по частинах": Нідерланди разом з іншою країною передадуть Україні Patriot

Зібрали "по частинах": Нідерланди разом з іншою країною передадуть Україні Patriot

22:11 Україна
"Десятки російських атак щодня": Зеленський назвав найскладніший напрямок фронту

"Десятки російських атак щодня": Зеленський назвав найскладніший напрямок фронту

21:14 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю 2451

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю

Гороскоп Таро на липень 2024: Козерогам - новий початок, Водоліям - конфлікт, Рибам - гроші 2034

Гороскоп Таро на липень 2024: Козерогам - новий початок, Водоліям - конфлікт, Рибам - гроші

Це не спрацює : Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни 1793

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

Охоронці Тищенка побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям 1744

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям

Останні новини

22:16

"В липні - перший етап": Стефанішина зробила важливу заяву про вступ до ЄС

22:11

Зібрали "по частинах": Нідерланди разом з іншою країною передадуть Україні Patriot

21:14

"Десятки російських атак щодня": Зеленський назвав найскладніший напрямок фронту

21:12

США дозволили бити по РФ далекобійними ракетами - Пентагон

20:58

Життя перевернеться в мить: для якого знаку зодіака почнеться "найважчий місяць"Відео

Євро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаківЄвро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаків
20:28

Штраф 50 тисяч євро: чому в Німеччині не можна ставити сарай на своїй ділянціВідео

20:23

Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державуВідео

19:59

Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

19:47

Існує важливе правило: як зрозуміти, що можна копати молоду картоплюВідео

Реклама
19:38

Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

19:11

Град, шквали і грози: у чотирьох областях оголосили штормове попередження

19:05

Путін підписався на дружбу з азіатським ЛукашенкомПогляд

19:00

"Вундерваффе" не працює: дипломат оцінив шанс РФ на перемогу у війні з НАТО

18:29

Як правильно – "щавЕль" чи "щАвель": яку помилку роблять багато українцівВідео

18:23

"Він говорив божевільні речі": Трамп звинуватив Байдена у нападі РФ на Україну

18:04

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК

17:48

У Краснодарському краї РФ приліт: уражена казарма військової частини ППО під ЄйськомВідео

17:46

Досить гидке місце в домі: звідки з'являються плодові мухи і як їх позбутись

17:40

Графіки вимкнення світла 22 червня: у які години не вимикатимуть електроенергію

17:33

Не треба хвилюватись через поразку у війні: в Польщі жорстко потролили Путіна

Реклама
17:23

РФ скоро розпадеться: названо неймовірні терміни розвитку цього сценаріюВідео

17:15

Можна влетіти в копієчку: що категорично не можна виливати в раковинуВідео

16:55

У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти атакували інфраструктуру міста

16:40

"У РФ вичерпуються останні запаси": Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воюватиВідео

16:26

Що можна і не можна робити 22 червня: прикмети в Троїцьку поминальну суботу

16:24

Як правильно зберігати часник, щоб він не висихав: перевірені бабусині способиВідео

16:20

В Адигеї горіли будівлі та ангар: з'явилися перші знімки нафтобази РФ після атаки

16:06

Міф чистої води: чи можна "понижати градус" під час застілля - відповідь здивуєВідео

15:59

Тисячі бордів з рекламою Порошенка – це спекуляція на ЗСУ, – військовий

15:57

Чи треба видаляти зуби мудрості - стоматолог розставив крапки над "І"

15:44

Вдарить температура +35, будуть зливи і град: Україну накриває небезпечна погода

15:10

Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту

15:00

Кілометрові нігті та яхта: Началджіоглу показався з донькою від Ані Лорак

14:56

Як у домашніх умовах перевірити срібло - топ 5 легких способів

14:39

Бачили всі, але призначення знають одиниці: для чого потрібен "язичок" в горлі

14:32

Вирішальний момент: яка помилка не дозволить РФ захопити Часів Яр - Forbes

14:22

Вступ України до Євросоюзу: у ЄС назвали дату старту переговорів

14:12

Кумедне фото зробила Кейт: як сім'я привітала принца Вільяма з днем народження

13:43

Чи то Словаччина, чи то Словенія: Ребров переплутав, з ким зіграє збірна України

13:40

Війна може тривати ще 4-5 місяців "але": названо головну умову для перемогиВідео

Реклама
13:25

"Це було його рішення": Олена Зеленська розповіла про труднощі у стосунках із Володимиром Зеленським

13:23

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

13:12

Чому кішки ходять за господарем у туалет - таємниця чотирилапих вас здивує

13:07

12 років в'язниці: СБУ почала полювання на Кузю із серіалу "Універ"

13:01

Російська ППО перестаралась: окупанти втратили ще один вертоліт – деталі

12:57

РФ уперше могла скинути на Україну нову бомбу ФАБ-3000: що кажуть у Повітряних силах

12:37

За якої умови військовозобов'язані можуть не брати повістку: юристи відповіли

12:26

Ворог б'є по Україні з новою тактикою: у ЗСУ розкрили деталі ракетного удару РФ

12:08

Генштаб підтвердив нічні удари по РФ: уражено НПЗ і місця зберігання "Шахедів"

12:00

Втрати РФ зростають: відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти