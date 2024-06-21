"Десятки російських атак щодня": Зеленський назвав найскладніший напрямок фронту

Ситуація у Харківській області ще більше стабілізувалася, але на іншому напрямку фронту – загострилася.

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Зеленський назвав найскладніший напрямок фронту/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 4 окрема танкова бригада

Ситуація в Донецькій області зараз дуже важка, особливо складно на Покровському напрямку – там кожного дня відбуваються десятки атак російських окупантів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 червня. Він зазначив, що сьогодні заслухав доповіді голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Глава Української держави наголосив, що він пишається всіма захисниками нашої держави, які зараз хоробро відбивають російські штурми.

відео дня

Зеленський зазначив, що ситуація на Харківщині ще більше стабілізувалася, і це є заслугою українських військових.

"Донецька область – дуже складно. Особливо це Покровський напрямок – десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта і не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться", – наголосив президент.

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Раніше у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту. На Покровському і Курахівському напрямках російські окупанти зосереджують основні сили, куди ворог перекинув до восьми ударних бригад, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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