Окупанти обстріляли дві українські ГЕС: відомі масштаби наслідків

Російські окупаційні війська атакували дві українські гідроелектростанції в ніч на 1 червня, повідомили в "Укргідроенерго".
"Чергова вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Зафіксовані критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.
"З початку повномасштабного вторгнення Росією було знищено Каховську ГЕС, випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго", - підкреслюють в компанії.
Варто додати, що "Укргідроенерго" не називає, які ГЕС були атаковані. Проте відомо, що у Запоріжжі зранку 1 червня перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Ця станція була атакована росіянами у березні 2024 року.
Що таке гідроелектростанція?
Гідроелектростанція (ГЕС) - електростанція, що використовує як джерело енергії рух водних мас у руслових водотоках і приливних рухах; вид гідротехнічної споруди. Гідроелектростанції зазвичай будують на річках, повідомляє "Вікіпедія".
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 1 червня, атакувала Україну ракетами і дронами.
Відомо, що під час масованої атаки російських окупантів ракетами і дронами по Україні в ніч на 1 червня були серйозно пошкоджені дві теплоелектростанції групи ДТЕК.
До того ж, російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави, повідомляють Повітряні Сили.
Читайте також:
- "Це провал РФ": у Білому домі відреагували на наступ окупантів в Харкові
- Окупанти просунулися у двох областях: у DeepState назвали "гарячі" напрямки
- ЗСУ "перемололи" десятки тисяч росіян: у РФ максимальні втрати з початку війни
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред