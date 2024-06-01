Окупанти обстріляли дві українські ГЕС: відомі масштаби наслідків

Є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Зафіксовані критичні пошкодження обладнання, повідомляють в "Укргідроенерго".

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Російські окупаційні війська атакували дві українські гідроелектростанції / колаж: Главред, фото: ДСНС, Вікіпедія

Російські окупаційні війська атакували дві українські гідроелектростанції в ніч на 1 червня, повідомили в "Укргідроенерго".

"Чергова вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Зафіксовані критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.

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"З початку повномасштабного вторгнення Росією було знищено Каховську ГЕС, випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго", - підкреслюють в компанії.

Варто додати, що "Укргідроенерго" не називає, які ГЕС були атаковані. Проте відомо, що у Запоріжжі зранку 1 червня перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Ця станція була атакована росіянами у березні 2024 року.

Що таке гідроелектростанція? Гідроелектростанція (ГЕС) - електростанція, що використовує як джерело енергії рух водних мас у руслових водотоках і приливних рухах; вид гідротехнічної споруди. Гідроелектростанції зазвичай будують на річках, повідомляє "Вікіпедія".

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 1 червня, атакувала Україну ракетами і дронами.

Відомо, що під час масованої атаки російських окупантів ракетами і дронами по Україні в ніч на 1 червня були серйозно пошкоджені дві теплоелектростанції групи ДТЕК.

До того ж, російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави, повідомляють Повітряні Сили.

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