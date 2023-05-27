УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Майже на 1000 грн": в Україні збільшать мінімальну зарплатню

Юлія Куришко
27 травня 2023, 12:56 оновлено 27 травня, 13:03
266
Для українців проведуть перерахунок зарплат у 2024 році.
'Майже на 1000 грн': в Україні збільшать мінімальну зарплатню
Українцям підвищать зарплатню / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні планують збільшити мінімальну зарплату до 7651 грн, в той час як зараз мінімалка становить 6700 грн.

Заступник Міністра економіки України озвучила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, які надані Мінфіну для попередніх розрахунків:

  • розмір мінімальної зарплати – 7651 грн (у 2023 році – 6700 грн);
  • розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 3 443 грн (у 2023 році цей показник становить 2893 грн; станом на сьогоднішній день він "заморожений" на рівні 2021 року).

За інформацією від Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року становив 7 782 гривні, про це йдеться у повідомленні Федерації профспілок.

відео дня

Мінфінансів очікує від Мінекономіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023, щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, у тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Профспілки пропонують встановити мінімальну заробітну плату на 2024 рік не нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2023 рік (за попередніми розрахунками 9435 грн).

Підвищення пенсій

Нагадаємо, що у липні українцям збільшать пенсії. Пенсійні виплати підвищать держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Більше цікавих новин:

Мінсоцполітики новини України підвищення зарплат гроші
Реклама

Головне за день

"Мають виконати 8 вимог": ОП різко присадив РФ за "нові умови завершення війни"

"Мають виконати 8 вимог": ОП різко присадив РФ за "нові умови завершення війни"

14:09 Україна
400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams - NYT

400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams - NYT

13:51 Світ
Вагнерівці йдуть з Бахмута "на інші три точки" – Данілов

Вагнерівці йдуть з Бахмута "на інші три точки" – Данілов

10:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:09

"Мають виконати 8 вимог": ОП різко присадив РФ за "нові умови завершення війни"

13:51

400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams - NYTВідео

13:12

3 знака зодіаку, чиє літо почнеться з незабутніх авантюрВідео

13:08

Неспокійне серце: Ді Капріо підозрюють у романі з супермоделлю Іриною ШейкВідео

13:03

Загадка, що під силу лише 25% людей: потрібно швидко знайти 7 чудес світу на малюнку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:56

"Майже на 1000 грн": в Україні збільшать мінімальну зарплатню

12:06

Кіркоров вперше вийшов у світ з новою пасією

12:02

Що ніколи не робили 28 травня, щоб весь рік не страждати: прикмети і заборониВідео

11:45

"Настав час повертати своє": Залужний виклав у Мережу надихаюче відеоВідео

Реклама
11:40

"Ми завжди готові": Данілов пояснив, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУВідео

11:31

Під Бердянськом "приліт" у базу відпочинку з великою кількістю окупантів – ЗМІ

10:46

Вагнерівці йдуть з Бахмута "на інші три точки" – ДаніловВідео

09:53

Медведчук коректував плани ФБС щодо створення окупаційних режимів в Україні – СБУВідео

09:44

Ракетна атака на Дніпро: загинуло двоє людей та понад 30 постраждалихВідео

08:45

Путін знову "тягне" Україну на переговори: аналітики пояснили його план

08:41

Україна офіційно попросила у Німеччини надпотужні крилаті ракети Taurus - ЗМІ

08:20

Дійсно дієвих для України гарантій безпеки може бути лише двіПогляд

07:46

Окупантам у Бахмуті загрожує пастка: ЗСУ можуть почати нову фазу операцій – ISWВідео

07:30

Яку спідницю вибрати на літо 2023: топова модель, що перетворює на королеву

07:20

Діагноз від Пригожина: Росія цю війну не виграєПогляд

Реклама
06:20

Кривавого кухаря апаратно множать на нульПогляд

05:50

Як правильно зробити опудало: класні ідеї для вашого саду та городу

05:32

"Пригожин ще не йде з України": Жданов оцінив, чи зможуть ЗСУ відбити Бахмут

04:00

Яке сьогодні свято: чому 27 травня особливий день і кого потрібно привітати

03:30

До НАТО може вступити частина України - NYT

02:50

Такого ви ще не чули: який колір українською називається "блаватний"Відео

02:05

Як захистити плоди від птахів: неймовірний фокус дає стовідсотковий результат

01:35

"40 ПВК ділитимуть владу в РФ": Росію роздеруть після заходу ЗСУ в Крим – ДикийВідео

26 травня, п'ятниця
23:40

Окупанти в Бахмуті під щільним артилерійським вогнем, у них шалені втрати - ЗСУ

23:05

Хочуть "вдарити" по ЗАЕС: РФ готує масштабні провокації у найближчі години - ГУРВідео

22:35

Справжній обман зору: в цій оптичній ілюзії нереально знайти цифру 7

22:18

Повернення окупованих територій України - це політична проблема - Папа РимськийВідео

21:46

"Жорстко прилетіло": у Маріуполі прогриміли два потужні вибухиВідео

21:41

Марк Фейгін. Пригожин йде в політику, і росіянам це подобаєтьсяВідеоблоги

21:41

На півдні ЗСУ "перемололи на фарш" дві роти окупантів і спалили багато техніки РФ

21:09

Зберете гору смачних огірків влітку: прикмети на 27 травня і що не можна робитиВідео

21:04

"Це сміття": Фаріон "оцінила" людей, які не говорять українською мовоюВідео

20:51

"Раша, гудбай": Данилко розповів, як на Євробаченні Пугачова підтримала його хіт

20:24

У ЗСУ попередили про нові повітряні удари РФ: чим і коли можуть бити окупанти

19:58

"Абсолютно хворі істоти": Зеленський провів термінову Ставку після удару по ДніпруВідео

Реклама
19:46

"Ви всі тупориле стадо": Алхім відреагувала на хейт через сторіс про лікарню ДніпраВідео

19:20

Байдену потрібна перемога України до кінця поточного рокуПогляд

19:11

Удари по солдатах і техніці РФ: добровольці показали кадри боїв на БілгородщиніВідео

18:36

Залужний "не може ходити" , але стоячи записав нове відео: пропаганда провалиласяВідео

18:32

"Мир" в обмін на території: в ОП жорстко відповіли на скандальний план Пекіна

18:23

Чим молода картопля відрізняється від звичайної: особливості приготуванняВідео

18:18

Росіяни завдали по Ізюму наймасованішого удару за всю війну: гатили дронами

18:07

Справжні соні: 3 знаки зодіаку, які обожнюють спати

18:01

"Треба налаштовуватися на найгірший сценарій": Дикий сказав, коли закінчиться війнаВідео

17:41

Для багатьох це загадка: для чого насправді потрібні нижні ящики в холодильнику

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти