'Майже на 1000 грн': в Україні збільшать мінімальну зарплатню

Для українців проведуть перерахунок зарплат у 2024 році.

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Українцям підвищать зарплатню / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні планують збільшити мінімальну зарплату до 7651 грн, в той час як зараз мінімалка становить 6700 грн.

Заступник Міністра економіки України озвучила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, які надані Мінфіну для попередніх розрахунків:

розмір мінімальної зарплати – 7651 грн (у 2023 році – 6700 грн);

розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 3 443 грн (у 2023 році цей показник становить 2893 грн; станом на сьогоднішній день він "заморожений" на рівні 2021 року).

За інформацією від Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року становив 7 782 гривні, про це йдеться у повідомленні Федерації профспілок.

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Мінфінансів очікує від Мінекономіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023, щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, у тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Профспілки пропонують встановити мінімальну заробітну плату на 2024 рік не нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2023 рік (за попередніми розрахунками 9435 грн).

Підвищення пенсій

Нагадаємо, що у липні українцям збільшать пенсії. Пенсійні виплати підвищать держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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