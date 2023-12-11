В Україні великий дефіцит електроенергії: залучили аварійну допомогу від сусідніх країн

Від самого ранку споживання електроенергії в Україні перевищує прогнозний рівень на 2,2%.

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В Україні дефіцит електроенергії / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

В енергосистемі України 11 грудня вкотре виник дефіцит електроенергії, тож держава залучила аварійну допомогу з Румунії та Польщі для підтримання балансу.

Як повідомили в пресслужбі "Укренерго" в Telegram, що в енергосистемі України зафіксований дефіцит потужності через недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживання електрики. Досі дуже обмежені можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії.

Так, 11 грудня одразу три енергоблоки не включились у роботу в потрібний час у зв’язку з продовженням аварійного ремонту. На інших блоках ТЕС тривають аварійні та планові ремонти.

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Від самого ранку споживання електроенергії в Україні перевищує прогнозний рівень на 2,2%. В окремих областях цьому сприяє погіршення погоди: сильний вітер та ожеледиця.

Щоб уникнути відключень світла та задля підтримання балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" вкотре залучив аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії сусідніх країн. Йдеться про Румунію та Польщу.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що у Міненерго сподіваються, що вдасться обійтися без відключень світла в холоди. У Міністерстві сподіваються, що вдасться уникнути відключень електроенергії взимку, хоча є план б із застосуванням графіків відключень.

В Україні вже є графіки відключення світла. Заступник міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що відключення світла в Україні можуть бути тільки при значних пошкодженнях у разі обстрілів.

Споживання електрики в Україні б'є рекорди, підключена аварійна допомога. Українцям слід економно споживати електричну енергію, щоб в енергетичній системі не виникло її дефіциту.

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