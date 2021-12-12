До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру

Його повезуть військовим у зону бойових дій.
У Києві в Михайлівському соборі з'явився Вифлеємський вогонь миру. Його запалили на Святій Землі в неділю, 12 грудня.
Як йдеться в ТСН.Тиждень, щороку вогонь за традицією доставляють до Європи. А потім його з рук в руки і від храму в храм передають скаути і пластуни.
Незабаром Вифлеємський вогонь поширять по лікарнях, церквах, притулках, а також повезуть захисникам України в зону бойових дій на Сході.
Як відомо, поширення Вифлеємського вогню миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.
До Різдва пластуни передаватимуть вогонь усім українцям, щоб "у Святвечір символ миру, до якого ми так прагнемо, загорівся у наших домівках".
Нагадаємо, цього року Вифлеємський вогонь прибув в Україну вже в 25-й раз. Його традиційно доставила скаутська організація Пласт.
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