До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру

Вифлеємський вогонь вже в Україні / ТСН

У Києві в Михайлівському соборі з'явився Вифлеємський вогонь миру. Його запалили на Святій Землі в неділю, 12 грудня.

Як йдеться в ТСН.Тиждень, щороку вогонь за традицією доставляють до Європи. А потім його з рук в руки і від храму в храм передають скаути і пластуни.

Незабаром Вифлеємський вогонь поширять по лікарнях, церквах, притулках, а також повезуть захисникам України в зону бойових дій на Сході.

Як відомо, поширення Вифлеємського вогню миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

До Різдва пластуни передаватимуть вогонь усім українцям, щоб "у Святвечір символ миру, до якого ми так прагнемо, загорівся у наших домівках".

Нагадаємо, цього року Вифлеємський вогонь прибув в Україну вже в 25-й раз. Його традиційно доставила скаутська організація Пласт.

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