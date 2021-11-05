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В Україні зафіксували рідкісне полярне сяйво: фото нічного неба

5 листопада 2021, 14:01

Червоне світіння можна було спостерігати 10-15 хвилин.

небо, сяйво
На Волині помітили полярне сяйво / Reuters

В Україні вперше з 2015 року зафіксували полярне сяйво. Незвичайне метеорологічне явище помітив та сфотографував метеоаматор Андрій Гаврилюк.

Хоча слабке, але все ж полярне сяйво, в ніч на 4 листопада чоловік помітив у місті Ківерці Волинської області. Метеоаматор і фотограф додав, що протягом 10 – 15 хвилин це виглядало як червоне світіння в північній частині неба, потім його накрила шарувата хмарність і туман.

Зазначимо, що полярне або північне сяйво – це світіння верхніх шарів атмосфер планет, що володіють магнітосферою, внаслідок їхньої взаємодії зарядженими частинками сонячного вітру. У ніч з 3 на 4 листопада на Землі була геомагнітна буря, а напередодні на сонці відбулися два інтенсивних викиди плазми у верхніх шарах сонячної корони. Ці викиди й називаються сонячним вітром.

За інформацією обсерваторії в Кіруні, Індекс Q в ніч на 4 листопада досяг 8. Тому слабке світіння рожевого кольору було помітне на північному заході України. Проте його можна було спостерігати за відсутності туману та далеко від великих міст.

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В Україні помітили Північне сяйво / Фото Андрія Гаврилюка

Нагадаємо, раніше в Канаді зафіксували неймовірно красиве полярне сяйво: небо над провінцією Альберта змінило колір на яскраво-зелений. Окрім Канади, вогні полярного сяйва побачили в Сполучених Штатах і Великобританії

Як повідомлялося, астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке зробив один із найякісніших знімків полярного сяйва з борту Міжнародної космічної станції. На знімку видно яскраво-зелений ореол над огорнутою хмарами планетою, вгорі спалахи сяйва набувають червоного відтінку.

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