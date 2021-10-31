Холодний вогонь на Хелловін: потужний спалах на сонці відкрив для США та Європи північне сяйво

Північне сяйво / Reuters

Сильна геомагнітна буря сталася в результаті великого спалаху на сонці, яка досягла землі на Хеллоуїн.

Це стало причиною посилення ефекту північного сяйва, яке буде видно в США і Європі, повідомляє CNN.

При цьому спалах також викликав відключення високочастотного радіо в деяких частинах Південної Америки.

Спалах на сонці: де можна побачити північне сяйво

За прогнозом Аляскинського університету в Фербенксі північне сяйво при гарній погоді можна побачити від Портленда, що в штаті Орегон і до Нью-Йорка, , пише Associated Press.

Космічне явище також може бути видно в Карсон-Сіті, що в штаті Невада, Оклахома-Сіті і ролі, що в штаті Північна Кароліна. В Європі при хороших погодних умовах, Північне сяйво може бути видно в Норвегії, Швеції, Фінляндії, на півдні Шотландії і в РФ.

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Відзначається, що спалах походить від сонячної плями під назвою AR2887, яка зараз розташована в центрі Сонця і звернена до землі. Сонячна пляма раніше спричинила два помірні сонячні спалахи класу M.

Що таке сонячні спалахи

Сонячні спалахи - це потужні викиди сонячної радіації, які відправляють заряджені частинки від зірки назовні. Спалахи класифікуються за буквеною системою: шторми класу C відносно слабкі, класу M – більш помірні, а спалахи класу X-найсильніші.

Як пояснили в заяві представники NASA, клас X позначає найінтенсивніші спалахи. Коли вони націлені прямо на Землю, то можуть заважати радіо - і супутникового зв'язку і змінювати полярні сяйва планети.

Вони також можуть супроводжуватися масивним виверженням сонячних частинок, званим викидом корональної маси. Такі виверження викидають заряджені частинки від сонця зі швидкістю 1,6 млн км/год або більше, і, як правило, досягають Землі через кілька днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що астрономи-аматори допомогли професійним астрономам відкрити раніше невідомий науці вид полярних сяйв.