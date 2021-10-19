На Чернігівщині жертвою COVID-19 став дев'ятикласник

Коронавірус у Крюківці Чернігівської області вбив підлітка/ Фото Reuters

У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу помер школяр. У підлітка були супутні захворювання.

Померлий хлопець був учнем 9-го класу. З ускладненнями його госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні, проте врятувати дитину медики не змогли, передає УНІАН.

"Сьогодні (18 жовтня, - ред.) маємо першу смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, тому що немає колективного імунітету, не дотримується масковий режим", - розповів мер міста Ратан Ахмедов.

За його словами, в Крюківці зростає кількість хворих, фіксується важких випадків і більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Він закликав місцевих жителів вакцинуватися і довіряти доказовій медицині, а не соціальним мережам.

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Зазначимо, щодня коронавірусом інфікуються тисячі людей. Інфекціоніст Віктор Петров розповів про погану тенденцію, яка спостерігається в країні. За його словами, якщо на початку епідемії хворіли в основному дорослі, то тепер хворіють діти, зокрема і малюки у віці до року.

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