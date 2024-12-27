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В Україні запровадили нове державне свято: що відомо

Марія Николишин
27 грудня 2024, 23:13
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Президент України Володимир Зеленський розповів про нове свято.
В Україні запровадили нове державне свято: що відомо
Нове державне свято / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне:

  • В Україні запровадили нове свято
  • День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття відзначатиметься 21 травня
  • Метою свята є зміцнення єдності і злагоди українського народу

В Україні з'явилося нове державне свято. День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття відзначатиметься щорічно 21 травня. Про це повідомили в Офісі президента.

"Установити в Україні День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначати щорічно 21 травня", - сказано в указі №883.

відео дня

Зазначається, що метою нового свята є зміцнення єдності і злагоди українського народу. А також сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин України.

Крім того, про нове свято розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками національних спільнот і корінних народів України.

"21 травня буде День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Це не тільки ваш… я вважаю, що це важливо для всієї України, але це ваш день, щоб підкреслити те, що ми в Україні маємо і обов’язково збережемо наше уміння бути разом, разом незалежними українцям", - наголосив Зеленський.

Нововведення в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, яким передбачається суттєве підвищення податків. Документ, який вже деякі називають "історичним" покликаний залучити кошти до держбюджету для фінансування української армії.

20 листопада президент України підписав законопроект який дозволяє процедуру позбавлення зрадників України державних нагород.

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