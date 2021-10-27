В Україні посилять карантин: 15 областей потраплять в "червону" зону

Карантин в Україні / УНІАН

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зупинити поширення коронавірусу можна тільки двома способами - вакцинація та карантин.

За його словами, рівень захворюваності інфекцією в Україні продовжує зростати і список областей в "червоній" зоні може збільшитися.

Крім того, посилений карантин торкнувся вже більшість областей України. Кузін не виключив можливість того, що цей список буде збільшуватися. Сьогодні тільки три регіони знаходяться в "жовтій" зоні. Вже з 30 жовтня в "червоній" зоні карантину перебуватиме 15 областей України.

"Ми маємо два способи зупинити поширення коронавірусної хвороби. Перший і основний - вакцинація. Другий - посилення протиепідемічних заходів", - додав головний санітарний лікар, передає телеканал Дом.

Кузін нагадав, що станом на сьогодні в Україні 66% ліжок, які виділені для лікування хворих на коронавірус, вже зайняті. У стаціонарах знаходиться 41331 пацієнт з COVID-19 і ще 6 тисяч осіб з підозрою на інфекцію.

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"Ми бачимо, що рівень госпіталізації продовжує зростати, але в той же час продовжують зростати і темпи вакцинації. Тільки за минулий тиждень було зроблено 1,5 млн щеплень", - сказав він.

Кузін звернув увагу, що темпи вакцинації особливо зросли в регіонах, де введено "червоний" рівень загрози. Він закликав українців не чекати посилення карантину, а робити щеплення від коронавірусу.

"В першу чергу це потрібно, для того щоб зберегти своє життя і здоров'я, не дозволити хворобі покласти вас в реанімацію. Вакцинація - це єдина можливість уникнути колапсу медичної системи", - резюмував головний санітарний лікар.

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Карантин в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше говорив, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області скоро можуть потрапити в червону зону карантинних обмежень. Щоб уникнути цього, на його думку, в цих регіонах потрібно посилити профілактичні заходи і прискорити темпи вакцинації людей від коронавірусу.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що локдауну в Україні поки не буде. У планах влади - точкове посилення протиепідеміологічних заходів в регіонах, де погіршиться ситуація із захворюваністю на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання про посиленні карантину в Україні, сказав, що локдаун може бути оголошений в тому випадку, коли в червоній зоні опиняться всі регіони країни.