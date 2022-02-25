Загроза авіаудару: у Києві оголошено повітряну тривогу

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У п'ятницю ввечері, 25 лютого, в Києві оголошена загроза авіаційного удару.

Всім, хто знаходиться в місті, потрібно пройти в укриття. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Київської міської державної адміністрації.

"Увага - загроза авіаудару!!! Всім терміново піти в укриття!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українська система протиповітряної оборони знищила кілька балістичних ракет росіян і, щонайменше, два агресорські літаки. Така інформація є на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ на Facebook-сторінці сухопутних сил ЗСУ.

"Наша система протиповітряної оборони сьогодні знищила кілька балістичних ракет і як мінімум два літаки повітряно-ракетних сил РФ", - кажуть українські військові.