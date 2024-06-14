В Україні з 16 липня надсилатимуть повістки у новий спосіб: пояснення Міноборони

Речник Міноборони зазначив, що повістки військовозобов'язаним надсилатимуться рекомендованим листом.

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У Міноборони анонсували новий спосіб надсилання повісток / Колаж: Главред, фото: Українська правда, Цензор.net

З 16 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою. Саме тоді спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних. Про це в ефірі "1+1" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто – тоді так", - пояснив він.

Лазуткін також розповів про алгоритм вручення повісток поштою.

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"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена", - зазначив речник.

За його словами, якщо фізично людини не було на місці, то лист повертається. Лазуткін додав, що у такому випадку запускається механізм адміністративного правопорушення.

Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - оновлення даних та повістки

Нагадаємо, в Україні не планують запроваджувати електронні повістки та електронні скерування на ВЛК. Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що військовозобов'язаним не будуть надсилати повістки через електронні кабінети.

Оновлення даних / Інфографіка: Главред

Також якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнить військово-облікові дані, йому загрожує штраф за статтею 201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі подальшого невиконання вимог, йому надсилається повістка. Якщо він не з'являється за повісткою, його може затримати національна поліція протягом 5 днів.

Як повідомляв Главред, працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей, це право мають лише працівники Національної поліції. Нардеп Федір Веніславський пояснив, що затримання можливе лише у разі, якщо громадянин перебуває в розшуку.

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