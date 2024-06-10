Кого з чоловіків можуть затримати і примусово доправити до ТЦК: у ВР чітко відповіли

Затримувати громадян просто для оновлення даних не можуть ні працівники ТЦК, ні поліція, розповів Федір Веніславський.

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Чи мають право працівники ТЦК затримувати людей / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей. Таке право є лише у працівників Національної поліції і тільки, якщо особа перебуває у розшуку. Про це повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Право на затримання людей мають тільки працівники Національної поліції... Але якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку – тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо – то представники Національної поліції можуть затримати і доправити цю людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП", - пояснив нардеп.

Веніславський наголосив, що затримувати людей просто для оновлення облікових даних не можуть. Примусово доставити до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише українців, які перебувають в розшуку.

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"В розшук їх оголошує Національна поліції на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись. І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції", - зазначив народний обранець.

За його словами, працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без поліцейських. Однак, якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це в рамках закону.

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні - оновлення даних військовозобов'язаними

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набрав чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також якщо військовозобов'язаний не оновить свої облікові дані протягом двох місяців, тобто до 18 липня, поліція може його затримати і доставити до ТЦК. Проте тут є певні нюанси.

Як повідомляв Главред, ігнорування повісток на оновлення даних може призвести до оголошення особи у розшук, залучення поліції та накладання штрафу.для військовозобов'язаних, зазначила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

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