Кого з чоловіків можуть затримати і примусово доправити до ТЦК: у ВР чітко відповіли

Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей. Таке право є лише у працівників Національної поліції і тільки, якщо особа перебуває у розшуку. Про це повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна".
"Право на затримання людей мають тільки працівники Національної поліції... Але якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку – тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо – то представники Національної поліції можуть затримати і доправити цю людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП", - пояснив нардеп.
Веніславський наголосив, що затримувати людей просто для оновлення облікових даних не можуть. Примусово доставити до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише українців, які перебувають в розшуку.
"В розшук їх оголошує Національна поліції на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись. І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції", - зазначив народний обранець.
За його словами, працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без поліцейських. Однак, якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це в рамках закону.
Хто такий Федір Веніславський?
Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.
Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Мобілізація в Україні - оновлення даних військовозобов'язаними
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набрав чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.
Також якщо військовозобов'язаний не оновить свої облікові дані протягом двох місяців, тобто до 18 липня, поліція може його затримати і доставити до ТЦК. Проте тут є певні нюанси.
Як повідомляв Главред, ігнорування повісток на оновлення даних може призвести до оголошення особи у розшук, залучення поліції та накладання штрафу.для військовозобов'язаних, зазначила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.
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