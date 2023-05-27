В Україні різко підвищать частину пенсій: коли саме і хто отримає ще 1000 грн

В Україні з 1 липня нинішнього року планують перерахувати пенсії тим українцям-пенсіонерам, хто не отримав надбавку в березні.

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При перерахунку "чистий" розмір пенсії (без урахування всіх надбавок) збільшать на 19,7% / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 липня 2023 року перерахують пенсії тим пенсіонерам, які не отримали надбавку в рамках індексації в березні. Про це повідомляють представники Пенсійного фонду.

За словами, чиновників, при цьому індексація в розмірі близько тисячі грн чекає тих пенсіонерів, які на даний момент отримують пенсію в розмірі 5076 грн без урахування надбавок.

Крім того, тут йдеться про державних службовців, а також місцевих чиновників, науковців, народних депутатів, чиновників усіх рівнів.

Розмір надбавки буде для всіх індивідуальним. При перерахунку "чистий" розмір пенсії (без урахування всіх надбавок) збільшать на 19,7%. Цей відсоток фахівці ПФУ отримали, додавши половину від торішнього рівня інфляції і половину від середнього за три роки зростання зарплат.

При цьому індексацію прожиткового мінімуму в 2023 році скасували через проблеми з бюджетом. Спочатку індексація повинна була відбутися в розмірі інфляції (тобто скласти близько 26,6%).

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, частина громадянок України може вийти на пенсію в 50 років (якщо у них є як мінімум 15 років трудового стажу). За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Дивіться відео "Зростання прожиткового мінімуму в Україні: на що це вплине і як змінить пенсії":

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