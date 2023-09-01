В Україні оприлюднять імена ухилянтів і лікарів, які їм допомагали – Данілов

Зараз в Україні під час перевірок майже щодня виявляють факти підробки документів. Коли вину окремих осіб буде доведено, їхні імена оприлюднять.

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В Україні оприлюднять імена ухилянтів і лікарів, які їм допомагали, зазначив Данілов/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Результати перевірок військово-лікарських комісій (ВЛК) будуть відомі уже упродовж декількох наступних тижнів. Імена ухилянтів та лікарів, які допомагали їм уникнути призову, будуть оприлюднені публічно.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що, як показала перевірка, у майже 90% випадків лікарі ставили ухилянтам один і той же діагноз.

"Усе це буде підлягати перевірці в законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна – нема чого лякатися. Спокійно буде проведена документація, що ви перебували в стаціонарі, до цього хворіли", – зазначив секретар РНБО.

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Він повідомив, що зараз факти підробки документів виявляють щодня. При цьому Данілов наголосив, що після того, як буде доведена провина цих осіб, їхні імена будуть оприлюднені.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі імена і прізвища всіх цих лікарів будуть обов’язково відомі. З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу", – пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликав РНБО та доручив перевірити рішення ВЛК від 24 лютого 2022 року. Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення, повідомив президент України.

Раніше Секретар РБО Олексій Данілов розповів, чи наберуть у війська одномоментно 300 тисяч осіб. Він зазначив, що мобілізація в черговий раз продовжена президентом і парламентом, тому кожні два місяці реалізується новий затверджений план по ній в Україні. Але потреби миттєво набрати 300 тисяч осіб в армію, за словами Данілова, немає.

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