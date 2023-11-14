В Україні не мобілізуватимуть ще одну групу людей: хто потрапив до списку

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який передбачає захист волонтерів від мобілізації.

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В Україні не мобілізуватимуть ще одну групу людей / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні хочуть звільнити від мобілізації працюючих волонтерів. Про це повідомив і розповів автор нового законопроекту народний депутат України Георгій Мазурашу.

Для того, щоб законно уникнути мобілізації, потрібно буде мати документальне підтвердження волонтерської діяльності протягом декількох місяців.

Новий законопроект

На сайті Верховної Ради України з'явився проект закону, який пропонує звільнити від призову волонтерів. Згідно з проектом, для звільнення від мобілізації волонтер повинен відповідати певним критеріям:

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бути офіційно оформленим не менше, ніж на 0,75 ставки

займатися підприємницькою діяльністю (не мати при цьому боргів)

офіційно займатися волонтерською діяльністю (перебувати в реєстрі волонтерів, мати посвідчення)

мати документи, що підтверджують волонтерську діяльність у поточному та попередньому місяці

Відомо, що в Україні налічується близько 5000 офіційно зареєстрованих волонтерів, проте всі розуміють, що цифра тих, хто займається волонтерством, насправді, набагато більша. При цьому, автор законопроекту акцентує увагу на тому, що керувався швидше запитами волонетрів, ніж реальними цифрами.

Мінуси законопроекту

Вся справа в тому, що для введення законопроекту в силу, необхідна вказівка норм, які на даний момент в проекті відсутні. Наприклад, не позначено кількість допомоги, яку необхідно надавати щомісяця, щоб мати достатню кількість доказів для захисту від мобілізації.

Також даний законопроект може призвести до масової реєстрації псевдопомічників армії, які таким чином просто захочуть уникнути мобілізації.

При цьому, Мазурашу стверджує, що готовий допрацьовувати законопроект в тому випадку, якщо його приймуть в першому читанні, проте не бачить сенсу думати про тих, хто буде використовувати можливості для уникнення служби.

"У разі прийняття за основу можна буде обговорювати моменти неоднозначного трактування, запобіжники. На цьому етапі немає сенсу. Але якщо говорити про тих, хто міг би так закон використовувати, то просто немає сенсу думати, як перекривати можливі лазівки для тих, хто навіть не хоче служити і воювати", - пояснює нардеп.

Георгій Мазурашу побоюється, що підтримки з боку колег не буде, однак при цьому все ж стоїть на тому, що в країні варто вводити окрему політику мотивації людей служити, а не формувати закони так, щоб вони людей змушували вступати до лав Сил оборони.

Нагадаємо, в Україні 8 листопада, депутати Верховної Ради дев'ятий раз проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Воєнний стан і мобілізацію, згідно з прийнятими рішеннями, продовжили з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Також, в недавньому інтерв'ю Главреду військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов розповів про інтерв'ю Залужного і пояснив слова Головнокомандувача ЗСУ про посилення мобілізації і те, як повинен виглядати цей процес.

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