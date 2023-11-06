Експерт прокоментував слова Залужного про посилення мобілізації в Україні: як має виглядати цей процес

Касьянов додав, що під час війни дійсно потрібна загальна мобілізація, але не за принципом: "Кого зловив, того і відправив на війну".

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Касьянов прокоментував слова Залужного про мобілізацію / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Міноборони України

В інтерв'ю Главреду військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов розповів про нещодавнє інтерв'ю Залужного та пояснив слова Головнокомандувача ЗСУ про посилення мобілізації та як повинен виглядати цей процес.

"Нормальна людина при здоровому глузді не буде хотіти йти на війну вмирати. На війні командування віддає накази, які так чи інакше призводять до загибелі або каліцтв людей. Але, по-перше, у нас дуже мало командирів, яким довіряють їхні підлеглі. Які розуміють: якщо дається наказ йти на штурм, його треба виконати, тому що командир прийняв єдино правильне рішення, а не просто влаштовує "м'ясні штурми" заради того, щоб заробити для себе черговий орден", - заявив Касьянов.

Він додав, що під час війни дійсно потрібна загальна мобілізація, але не за принципом: "Кого зловив, того і відправив на війну".

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"У нас зараз величезна кількість людей ухиляється від виконання свого громадянського обов'язку, служби в армії, на вулиці хапають кого попало і буквально насильно відправляють на фронт без занадто ретельної підготовки", - зазначив експерт.

Касьянов додав, що підготовка людей повинна бути більш ретельною і більш тривалою, тому що підготувати нормального бійця неможливо. Повинні бути грамотні командири.

"І мобілізація повинна бути для всіх – буквально всі повинні пройти через військкомат і там повинні відібрати тих, хто сьогодні необхідно для тих чи інших військових операцій, для поповнення війська. Ті, які більш потрібні в тилу та працювати на оборонних підприємствах, навпаки, повинні отримати бронь, тому що якщо у нас не буде зброї, то скільки людей ми б не набрали до армії, це нам жодним чином не допоможе", - підсумував він.

Нагадаємо, що в інтерв'ю видання Economist Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні. Він заявив, що в Україні повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори і впровадити "бойове стажування".

Військовий експерт прокоментував ідею Залужного із мобілізацією. Олександр Мусієнко вважає, що посилення мобілізації має сенс, коли буде поставлятися зброя, і коли наші партнери допоможуть нам готувати ці резерви на полігонах країн НАТО.

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